Берем три картофелины — и готовим блины: рецепт, который удивит вкусом

Наталья Граковская
Картофельные блины можно готовить вместо дерунов
Картофельные блины можно готовить вместо дерунов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Вкусное блюдо на завтрак, обед и ужин

Из картофеля можно приготовить множество блюд. Он вкусный в любом виде. Одно из самых популярных блюд из картофеля – деруны. Но если хочется чего-нибудь новенького, приготовьте картофельные блины.

Блинчики из картофеля по рецепту от "Господиньки" получаются мягкими и ароматными. В них можно завернуть любую начинку – от овощей до мяса или сыра, или подать их с любимым соусом. Каждый раз вкус будет новым и интересным.

Как приготовить блины из картофеля

Ингредиенты

  • Вареный картофель — 3 шт.
  • Картофельный отвар — 150 мл
  • Молоко – 300 мл
  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Соль – 1 ст. л.
  • Дрожжи – 1 ст. л.
  • Мука — 200 г
  • Зелень — по вкусу
  • Масло для обжаривания

Свежую зелень в этом рецепте можно заменить на щепотку сушеного чеснока или итальянских трав – это придаст блюду пикантный средиземноморский оттенок. Не лишним будет и сыр. Благодаря нему вкус блинов станет более насыщенным и сливочным.

Способ приготовления

  1. Картофель нарезаем на кусочки и отвариваем в подсоленной воде до готовности. Готовим из него пюре.
  2. Добавляем молоко, картофельный отвар, яйца, сахар, соль, дрожжи и взбиваем блендером до однородности.
  3. Просеиваем к картофельной массе муку и перемешиваем.
  4. Добавляем измельченную зелень.
  5. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на 30 минут.
  6. Обжариваем блинчики с обеих сторон до золотистого цвета.

Картофельные блины лучше есть сразу после приготовления, пока они еще теплые. Но и в охлажденном виде они остаются вкусными. Подавайте блины выложенными стопкой, предварительно смазав каждый слой сливочным маслом. Рядом поставьте пиалу с густой сметаной с чесноком и петрушкой. Или смажьте блинчик тонким слоем сливочного сыра, выложите кусочек слабосоленой семги или форели и заверните в плотный рулет. Разрежьте пополам наискось. А если хотите удивить близких, подавайте картофельные блины с карамелизированным луком.

