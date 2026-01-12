Берем три картофелины — и готовим блины: рецепт, который удивит вкусом
Вкусное блюдо на завтрак, обед и ужин
Из картофеля можно приготовить множество блюд. Он вкусный в любом виде. Одно из самых популярных блюд из картофеля – деруны. Но если хочется чего-нибудь новенького, приготовьте картофельные блины.
Блинчики из картофеля по рецепту от "Господиньки" получаются мягкими и ароматными. В них можно завернуть любую начинку – от овощей до мяса или сыра, или подать их с любимым соусом. Каждый раз вкус будет новым и интересным.
Как приготовить блины из картофеля
Ингредиенты
- Вареный картофель — 3 шт.
- Картофельный отвар — 150 мл
- Молоко – 300 мл
- Яйца – 3 шт.
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль – 1 ст. л.
- Дрожжи – 1 ст. л.
- Мука — 200 г
- Зелень — по вкусу
- Масло для обжаривания
Свежую зелень в этом рецепте можно заменить на щепотку сушеного чеснока или итальянских трав – это придаст блюду пикантный средиземноморский оттенок. Не лишним будет и сыр. Благодаря нему вкус блинов станет более насыщенным и сливочным.
Способ приготовления
- Картофель нарезаем на кусочки и отвариваем в подсоленной воде до готовности. Готовим из него пюре.
- Добавляем молоко, картофельный отвар, яйца, сахар, соль, дрожжи и взбиваем блендером до однородности.
- Просеиваем к картофельной массе муку и перемешиваем.
- Добавляем измельченную зелень.
- Накрываем пищевой пленкой и оставляем на 30 минут.
- Обжариваем блинчики с обеих сторон до золотистого цвета.
Картофельные блины лучше есть сразу после приготовления, пока они еще теплые. Но и в охлажденном виде они остаются вкусными. Подавайте блины выложенными стопкой, предварительно смазав каждый слой сливочным маслом. Рядом поставьте пиалу с густой сметаной с чесноком и петрушкой. Или смажьте блинчик тонким слоем сливочного сыра, выложите кусочек слабосоленой семги или форели и заверните в плотный рулет. Разрежьте пополам наискось. А если хотите удивить близких, подавайте картофельные блины с карамелизированным луком.