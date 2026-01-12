Три минуты – и гарнир станет ресторанным блюдом: рецепт вкусной подливки (видео)

Можно использовать к любому гарниру

Подливка – это универсальный соус, которым в кухнях мира тушат мясо, субпродукты, овощи или рыбу. Она не только придает блюдам сочность, но и усиливает вкус любого гарнира: картофеля, риса, макарон или каш. Подливки бывают разные – сливочные, томатные, сметанные, грибные – и каждая вариация открывает новые вкусовые сочетания. Сметанно-томатная подливка, например, популярна в украинской и восточноевропейской кухне, потому что легко готовится, доступна по ингредиентам и делает блюда аппетитными и насыщенными. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cooking_with_gala".

Для лучшего результата важно правильно выбрать ингредиенты. Масло лучше использовать несоленое и качественное – от этого зависит аромат подливки. Сметана должна быть свежей и жирностью около 20%, в противном случае соус может расслоиться при нагревании. Томатную пасту лучше брать натуральную, без усилителей вкуса. Муку желательно просеять, чтобы избежать комочков. Типичная ошибка – добавлять сразу всю сметану или бульон, не перемешав основу с мукой: это может привести к комковатой консистенции. По желанию сметану можно заменить сливками для более нежного вкуса, томатную пасту – на свежие измельченные помидоры, а копченую паприку – на обычную или острую, в зависимости от предпочтений.

Как приготовить подливку

Ингредиенты:

масло – 50 г;

луковица – 1 шт.;

мука – 40 г;

сметана (20%) – 200 г;

томатная паста – 140 г;

бульон – 400 мл;

сахар – 1 ч. л.;

соль – 1/2 ч. л.;

черный перец – 1/4 ч. л.;

красный перец – 1/4 ч. л.;

копченая паприка – 1/2 ч. л.;

Способ приготовления:

Разогреть масло в сковороде и потушить мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавить муку и тщательно размешать до однородности, немного обжарить. Добавить сметану и томатную пасту, перемешать. Влить небольшую часть бульона, размешать до гладкой консистенции, затем добавить оставшийся бульон. Приправить сахаром, солью, чёрным и красным перцем, копченой паприкой, тщательно перемешать. Готовить 8 минут, помешивая, до густого однородного соуса.

Как и с чем подавать

Сметанно-томатная подливка идеально подходит к голубцам, тушеному мясу, овощным и рыбным блюдам. Ее можно использовать как соус для горячих закусок или добавлять к гарнирам: картофелю, рису, макаронам. Для подачи можно украсить свежей зеленью – петрушкой или укропом, добавить немного копченой паприки сверху для аромата. Подливка делает любое блюдо сочным и насыщенным, добавляя цвет и вкус даже обычному гарниру.

Сметанно-томатная подливка – универсальный способ оживить домашнее меню: она проста, быстра и всегда делает блюдо аппетитным и сытным.