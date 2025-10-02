Этот ингредиент сделает деруны резиновыми – ни в коем случае не добавляйте его к тесту: какого продукта следует избегать (видео)
Этот ингредиент не следует добавлять в блюдо
Деруны – блюдо, которое обожают во многих семьях. Они просты в приготовлении, сытные, ароматные и всегда вызывают аппетит. На первый взгляд, кажется, что состав дерунов элементарный, но именно от мелких нюансов зависит их вкус и текстура. Есть один ингредиент, который часто добавляют зря — и из-за него деруны теряют свою нежность.
Классический вариант предполагает минимум составляющих: тертый картофель и лук. Сок, который выделяется при натирании, обязательно нужно слить, иначе масса станет слишком водянистой. Далее добавляют яйцо, немного соли и перца, и этого достаточно, чтобы подчеркнуть вкус картофеля, не перебивая его.
Часто возникает вопрос: стоит ли добавлять муку? Профессиональные повара советуют избегать этого. Мука делает драники сухими, с "резиновой" корочкой и непропеченной серединой. Если вы готовите большую партию и хотите, чтобы они дольше сохраняли форму, тогда можно добавить несколько ложек муки, но не больше.
Альтернативой станет ложка сметаны: она поможет массе оставаться светлой и сделает вкус более нежным. Если же тесто получается слишком жидким, лучше удалить лишнюю жидкость, чем спасать его мукой или крахмалом. Именно так деруны получаются золотистыми снаружи и мягкими внутри. Рецептом идеальных дерунов, которые получатся у всех, поделились с нами на Instagram-странице "kseniya_denysko".
Как приготовить деруны без муки
Ингредиенты (на 2–3 порции):
• картофель – 5–6 средних штук;
• лук – 1 маленький или половина большой;
• яйцо – 2 шт.;
• сметана – 2 ст. л;
• соль – ½ ч. л. или по вкусу;
• черный перец – по желанию;
• масло растительное – для жарки;
Способ приготовления:
- Очистить и измельчить картофель и лук в блендере или натереть на терке.
- Добавить яйца, сметану, соль и перец, хорошо перемешать массу.
- Разогреть сковороду с растительным маслом на среднем огне.
- Выкладывать картофельную массу ложкой, формируя плоские оладьи.
- Жарить до золотистой корочки с одной стороны, затем осторожно перевернуть.
- Жарить с другой стороны и выложить драники на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.