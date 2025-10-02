Этот ингредиент сделает деруны резиновыми – ни в коем случае не добавляйте его к тесту: какого продукта следует избегать (видео)

Этот ингредиент не следует добавлять в блюдо

Деруны – блюдо, которое обожают во многих семьях. Они просты в приготовлении, сытные, ароматные и всегда вызывают аппетит. На первый взгляд, кажется, что состав дерунов элементарный, но именно от мелких нюансов зависит их вкус и текстура. Есть один ингредиент, который часто добавляют зря — и из-за него деруны теряют свою нежность.

Классический вариант предполагает минимум составляющих: тертый картофель и лук. Сок, который выделяется при натирании, обязательно нужно слить, иначе масса станет слишком водянистой. Далее добавляют яйцо, немного соли и перца, и этого достаточно, чтобы подчеркнуть вкус картофеля, не перебивая его.

Часто возникает вопрос: стоит ли добавлять муку? Профессиональные повара советуют избегать этого. Мука делает драники сухими, с "резиновой" корочкой и непропеченной серединой. Если вы готовите большую партию и хотите, чтобы они дольше сохраняли форму, тогда можно добавить несколько ложек муки, но не больше.

Альтернативой станет ложка сметаны: она поможет массе оставаться светлой и сделает вкус более нежным. Если же тесто получается слишком жидким, лучше удалить лишнюю жидкость, чем спасать его мукой или крахмалом. Именно так деруны получаются золотистыми снаружи и мягкими внутри. Рецептом идеальных дерунов, которые получатся у всех, поделились с нами на Instagram-странице "kseniya_denysko".

Как приготовить деруны без муки

Ингредиенты (на 2–3 порции):

• картофель – 5–6 средних штук;

• лук – 1 маленький или половина большой;

• яйцо – 2 шт.;

• сметана – 2 ст. л;

• соль – ½ ч. л. или по вкусу;

• черный перец – по желанию;

• масло растительное – для жарки;

Способ приготовления: