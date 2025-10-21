Укр

Идеальный вариант для занятых: готовите раз — и у вас есть сытный завтрак на два дня (видео)

Мария Швец
Овощная запеканка на завтрак
Овощная запеканка на завтрак

Ароматное и сытное блюдо

Завтрак – это самый важный прием пищи, заряжаемый энергией на весь день. Обычно мы готовим классические варианты – яичницу, бутерброды или лаваш с яйцами.

Но сегодня предлагаем попробовать несколько интереснее – нежную, сочную и полезную овощную запеканку, которую можно приготовить один раз и наслаждаться два дня подряд. Она отлично сочетает свежесть овощей и нежность сыра, даря легкость и сытость одновременно. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить овощную запеканку

Ингредиенты:

  • цукини — 1 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • зернистый сыр — 200 г;
  • яйца — 5 шт.;
  • зелень – по вкусу;
  • соль, перец, специи – по вкусу;
  • твердый сыр – 100 г.

Способ приготовления:

  1. Подготовить форму для запекания и смазать ее растительным маслом.
  2. Нарезать цукини и помидор кружочками.
  3. В миске смешать яйца, зернистый творог, зелень и специи.
  4. Выложить овощи в форму слоями, залить яично-творожной смесью.
  5. Посыпать натертым сыром сверху.
  6. Запекать при температуре 180°C 25–30 минут до золотистой корочки, после чего посыпать перед подачей свежей зеленью.
