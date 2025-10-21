Идеальный вариант для занятых: готовите раз — и у вас есть сытный завтрак на два дня (видео)

Ароматное и сытное блюдо

Завтрак – это самый важный прием пищи, заряжаемый энергией на весь день. Обычно мы готовим классические варианты – яичницу, бутерброды или лаваш с яйцами.

Но сегодня предлагаем попробовать несколько интереснее – нежную, сочную и полезную овощную запеканку, которую можно приготовить один раз и наслаждаться два дня подряд. Она отлично сочетает свежесть овощей и нежность сыра, даря легкость и сытость одновременно. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить овощную запеканку

Ингредиенты:

цукини — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

зернистый сыр — 200 г;

яйца — 5 шт.;

зелень – по вкусу;

соль, перец, специи – по вкусу;

твердый сыр – 100 г.

Способ приготовления: