Идеальный вариант для занятых: готовите раз — и у вас есть сытный завтрак на два дня (видео)
-
-
Ароматное и сытное блюдо
Завтрак – это самый важный прием пищи, заряжаемый энергией на весь день. Обычно мы готовим классические варианты – яичницу, бутерброды или лаваш с яйцами.
Но сегодня предлагаем попробовать несколько интереснее – нежную, сочную и полезную овощную запеканку, которую можно приготовить один раз и наслаждаться два дня подряд. Она отлично сочетает свежесть овощей и нежность сыра, даря легкость и сытость одновременно. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить овощную запеканку
Ингредиенты:
- цукини — 1 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- зернистый сыр — 200 г;
- яйца — 5 шт.;
- зелень – по вкусу;
- соль, перец, специи – по вкусу;
- твердый сыр – 100 г.
Способ приготовления:
- Подготовить форму для запекания и смазать ее растительным маслом.
- Нарезать цукини и помидор кружочками.
- В миске смешать яйца, зернистый творог, зелень и специи.
- Выложить овощи в форму слоями, залить яично-творожной смесью.
- Посыпать натертым сыром сверху.
- Запекать при температуре 180°C 25–30 минут до золотистой корочки, после чего посыпать перед подачей свежей зеленью.