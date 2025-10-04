Немецкий яблочный пирог: на аромат этой выпечки прибегут соседи (видео)
-
-
Простой и вкусный яблочный пирог
Яблоко – это универсальный фрукт, который используют в самых разнообразных блюдах: от компотов и варенья до запеканок и пирогов или оладий. Оно придает выпечке приятную сочность и легкую кислинку, создавая идеальный баланс вкуса.
Из яблок готовят даже оладьи, особенно вкусные детям. Но сегодня мы предлагаем приготовить настоящую классику – немецкий яблочный пирог, покоряющий сердца своей нежностью и ароматом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "simplefood_video".
Как приготовить яблочный пирог
Ингредиенты
- яйца – 3 шт.;
- сахар – 150 г;
- молоко – 150 мл;
- сливочное масло – 100 г;
- мука – 200 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- яблоки – 3 шт.;
- грецкие орехи – 80 г.
Способ приготовления:
- Взбить яйца с сахаром до пышной массы.
- Добавить растопленное масло и молоко, перемешать.
- Вмешать просеянную муку с разрыхлителем.
- Яблоки почистить, нарезать тонкими ломтиками, часть добавить в тесто, остальное оставить для верха.
- Выложить тесто в форму, сверху разложить яблоки и посыпать измельченными орехами.
- Выпекать при 180 С около 40-45 минут до золотистой корочки.
- Этот пирог получается ароматным, рыхлым и очень домашним. Подавать его можно как теплым, так и охлажденным, а еще он отлично сочетается с шариком мороженого или ложечкой взбитых сливок.