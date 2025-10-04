Немецкий яблочный пирог: на аромат этой выпечки прибегут соседи (видео)

Простой и вкусный яблочный пирог

Яблоко – это универсальный фрукт, который используют в самых разнообразных блюдах: от компотов и варенья до запеканок и пирогов или оладий. Оно придает выпечке приятную сочность и легкую кислинку, создавая идеальный баланс вкуса.

Из яблок готовят даже оладьи, особенно вкусные детям. Но сегодня мы предлагаем приготовить настоящую классику – немецкий яблочный пирог, покоряющий сердца своей нежностью и ароматом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "simplefood_video".

Как приготовить яблочный пирог

Ингредиенты

яйца – 3 шт.;

сахар – 150 г;

молоко – 150 мл;

сливочное масло – 100 г;

мука – 200 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

яблоки – 3 шт.;

грецкие орехи – 80 г.

Способ приготовления: