Немецкий яблочный пирог: на аромат этой выпечки прибегут соседи (видео)

Мария Швец
Пышный, воздушный, ароматный, из простых продуктов
Простой и вкусный яблочный пирог

Яблоко – это универсальный фрукт, который используют в самых разнообразных блюдах: от компотов и варенья до запеканок и пирогов или оладий. Оно придает выпечке приятную сочность и легкую кислинку, создавая идеальный баланс вкуса.

Из яблок готовят даже оладьи, особенно вкусные детям. Но сегодня мы предлагаем приготовить настоящую классику – немецкий яблочный пирог, покоряющий сердца своей нежностью и ароматом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "simplefood_video".

Как приготовить яблочный пирог

Ингредиенты

  • яйца – 3 шт.;
  • сахар – 150 г;
  • молоко – 150 мл;
  • сливочное масло – 100 г;
  • мука – 200 г;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • яблоки – 3 шт.;
  • грецкие орехи – 80 г.

Способ приготовления:

  1. Взбить яйца с сахаром до пышной массы.
  2. Добавить растопленное масло и молоко, перемешать.
  3. Вмешать просеянную муку с разрыхлителем.
  4. Яблоки почистить, нарезать тонкими ломтиками, часть добавить в тесто, остальное оставить для верха.
  5. Выложить тесто в форму, сверху разложить яблоки и посыпать измельченными орехами.
  6. Выпекать при 180 С около 40-45 минут до золотистой корочки.
  7. Этот пирог получается ароматным, рыхлым и очень домашним. Подавать его можно как теплым, так и охлажденным, а еще он отлично сочетается с шариком мороженого или ложечкой взбитых сливок.
