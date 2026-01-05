Трюфельные конфеты из простых продуктов: таких сладостей не найти в магазине

Рецепт простых и вкусных конфет

Домашние конфеты вполне могут составить конкуренцию магазинным, ведь они получаются не менее вкусными, а готовятся быстро и без лишних хлопот. Это отличный вариант, когда хочется сладенького прямо сейчас, а времени или желания идти в магазин нет. К тому же в таких лакомствах нет красителей и сомнительных добавок.

Это отличный вариант вкусного десерта к чаю, кофе или в качестве угощения на детском празднике. Пошаговым рецептом поделились Добрі новини.

Как приготовить домашние конфеты с орехами

Советы по выбору ингредиентов и их качеству

Не берите обезжиренный творог, с ним конфеты будут сухими и "резиновыми". Для конфет лучше всего подходит мягкий творог в брикетах. Если творог слишком влажный, сначала отожмите его через марлю, так как лишняя сыворотка не даст конфетам держать форму. Если не любите грецкие орехи, вместо них можно взять жареный фундук или миндальные хлопья.

Ингредиенты:

Творог 200 г

Печенье 130 г

Грецкие орехи 50 г

Сахар 1 ст. ложка

Ванилин (по вкусу)

Какао-порошок

Способ приготовления

Творог перебейте блендером вместе с сахарной пудрой и ванилью до состояния абсолютно гладкой, однородной пасты. Печенье и поджаренные орехи измельчите до состояния мелкой крошки. Постепенно вводите сухую смесь (печенье + орехи) в творожную массу. Печенье бывает разной влажности, поэтому его может понадобиться немного меньше или больше. Масса должна стать пластичной, как мягкий пластилин, и легко отходить от рук. Смочите руки водой, отщипните небольшую порцию массы и скатайте шарик размером с грецкий орех. Сразу же щедро обваляйте его в какао. Готовые конфеты выложите на пергамент и отправьте в холодильник минимум на 1–2 часа.

Эти конфеты очень похожи на трюфель по вкусу. Они дополнят чашку несладкого кофе или травяного чая. Кроме того, их можно готовить на детский праздник в виде кейк-попсов. Просто вставьте в каждый шарик деревянную шпажку или бумажную соломинку. Детям точно понравятся такие сладости.