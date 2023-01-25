Вкуснейшее вареное сало: рецепт по-украински

Попробуйте украинское сало по классическому рецепту – оно будет готово всего через 8 часов.

Сало — один из продуктов, без которого не обходится, пожалуй, ни одно украинское праздничное застолье. Его можно приготовить различными способами: посолить сухим методом, замочить в маринаде или отварить со специями.

"Телеграф" нашел интересный рецепт вареного сала, которое будет готово уже через 8 часов. Причем, специи вы можете подобрать по своему желанию и вкусовым предпочтениям.

Как приготовить вареное сало: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

2 кг сала,

2 луковицы,

1 морковь,

1 белый корень: петрушка, пастернак или сельдерей,

2 лавровых листа,

2 бутона гвоздики,

соль по вкусу.

Для натирания:

2 головки чеснока,

по 1 ч. ложке специй: молотый черный и душистый перец, паприка, кориандр,

1 ст. ложка мелкой соли.

Приготовление

Шкуру с сала срезать не нужно. Хорошенько очистите и промойте весь кусок сала. Также помойте и почистите все овощи. Налейте в кастрюлю воду так, чтобы она смогла полностью покрыть сало, и вскипятите ее. В кипящую воду опустите сало, очищенные овощи, специи, соль. Доведите до кипения на большом огне, затем убавьте огонь и варите сало до готовности примерно 1 час в зависимости от его толщины. Следите, чтобы в процессе варки сало все время было погружено в бульон и варилось равномерно. Достаньте сало из бульона и положите в миску под крышкой, чтобы оно немного остыло. Чеснок пропустите через чесночницу, добавьте к нему все специи, соль и хорошенько перемешайте. В не остывшем еще сале сделайте несколько надрезов и щедро смажьте его со всех сторон чесночно-пряной смесью. Заверните сало в пергамент или фольгу и отправьте в холодильник до полного застывания на 8-10 часов.

Как и с чем подавать

Подавайте вареное сало, нарезав его тонкими ломтиками. Оно идеально сочетается с черным, ржаным или даже подсушенным хлебом. Традиционно его подают с горчицей или хреном. Также вареное сало отлично дополнит тарелку с борщом, картофелем или станет прекрасной закуской к крепким напиткам.

Приятного аппетита!

