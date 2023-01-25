Укр

Вкуснейшее вареное сало: рецепт по-украински

Наталья Граковская
Вареное сало – отличная закуска на каждый день и на праздничный стол
Попробуйте украинское сало по классическому рецепту – оно будет готово всего через 8 часов.

Сало — один из продуктов, без которого не обходится, пожалуй, ни одно украинское праздничное застолье. Его можно приготовить различными способами: посолить сухим методом, замочить в маринаде или отварить со специями.

"Телеграф" нашел интересный рецепт вареного сала, которое будет готово уже через 8 часов. Причем, специи вы можете подобрать по своему желанию и вкусовым предпочтениям.

Как приготовить вареное сало: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • 2 кг сала,
  • 2 луковицы,
  • 1 морковь,
  • 1 белый корень: петрушка, пастернак или сельдерей,
  • 2 лавровых листа,
  • 2 бутона гвоздики,
  • соль по вкусу.

Для натирания:

  • 2 головки чеснока,
  • по 1 ч. ложке специй: молотый черный и душистый перец, паприка, кориандр,
  • 1 ст. ложка мелкой соли.

Приготовление

  1. Шкуру с сала срезать не нужно. Хорошенько очистите и промойте весь кусок сала.
  2. Также помойте и почистите все овощи.
  3. Налейте в кастрюлю воду так, чтобы она смогла полностью покрыть сало, и вскипятите ее.
  4. В кипящую воду опустите сало, очищенные овощи, специи, соль.
  5. Доведите до кипения на большом огне, затем убавьте огонь и варите сало до готовности примерно 1 час в зависимости от его толщины.
  6. Следите, чтобы в процессе варки сало все время было погружено в бульон и варилось равномерно.
  7. Достаньте сало из бульона и положите в миску под крышкой, чтобы оно немного остыло.
  8. Чеснок пропустите через чесночницу, добавьте к нему все специи, соль и хорошенько перемешайте.
  9. В не остывшем еще сале сделайте несколько надрезов и щедро смажьте его со всех сторон чесночно-пряной смесью.
  10. Заверните сало в пергамент или фольгу и отправьте в холодильник до полного застывания на 8-10 часов.

Как и с чем подавать

Подавайте вареное сало, нарезав его тонкими ломтиками. Оно идеально сочетается с черным, ржаным или даже подсушенным хлебом. Традиционно его подают с горчицей или хреном. Также вареное сало отлично дополнит тарелку с борщом, картофелем или станет прекрасной закуской к крепким напиткам.

Приятного аппетита!

