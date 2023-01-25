Вкуснейшее вареное сало: рецепт по-украински
Попробуйте украинское сало по классическому рецепту – оно будет готово всего через 8 часов.
Сало — один из продуктов, без которого не обходится, пожалуй, ни одно украинское праздничное застолье. Его можно приготовить различными способами: посолить сухим методом, замочить в маринаде или отварить со специями.
"Телеграф" нашел интересный рецепт вареного сала, которое будет готово уже через 8 часов. Причем, специи вы можете подобрать по своему желанию и вкусовым предпочтениям.
Как приготовить вареное сало: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- 2 кг сала,
- 2 луковицы,
- 1 морковь,
- 1 белый корень: петрушка, пастернак или сельдерей,
- 2 лавровых листа,
- 2 бутона гвоздики,
- соль по вкусу.
Для натирания:
- 2 головки чеснока,
- по 1 ч. ложке специй: молотый черный и душистый перец, паприка, кориандр,
- 1 ст. ложка мелкой соли.
Приготовление
- Шкуру с сала срезать не нужно. Хорошенько очистите и промойте весь кусок сала.
- Также помойте и почистите все овощи.
- Налейте в кастрюлю воду так, чтобы она смогла полностью покрыть сало, и вскипятите ее.
- В кипящую воду опустите сало, очищенные овощи, специи, соль.
- Доведите до кипения на большом огне, затем убавьте огонь и варите сало до готовности примерно 1 час в зависимости от его толщины.
- Следите, чтобы в процессе варки сало все время было погружено в бульон и варилось равномерно.
- Достаньте сало из бульона и положите в миску под крышкой, чтобы оно немного остыло.
- Чеснок пропустите через чесночницу, добавьте к нему все специи, соль и хорошенько перемешайте.
- В не остывшем еще сале сделайте несколько надрезов и щедро смажьте его со всех сторон чесночно-пряной смесью.
- Заверните сало в пергамент или фольгу и отправьте в холодильник до полного застывания на 8-10 часов.
Как и с чем подавать
Подавайте вареное сало, нарезав его тонкими ломтиками. Оно идеально сочетается с черным, ржаным или даже подсушенным хлебом. Традиционно его подают с горчицей или хреном. Также вареное сало отлично дополнит тарелку с борщом, картофелем или станет прекрасной закуской к крепким напиткам.
Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" рассказывал том, как правильно выбрать сало для засолки. А еще читайте рецепт быстрых маринованных помидоров, которые будут готовы уже через три часа.