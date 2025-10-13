Идеальная намазка на бутерброды: как приготовить грибной паштет
Читати українською
Грибной паштет готовится очень просто и быстро
Грибной паштет — это ароматная намазка, которая может дополнить завтрак, праздничный стол или стать легким перекусом. Лучше всего он сочетается с поджаренным хлебом или крекерами.
Этот паштет готовится из простых продуктов — шампиньонов, овощей и крем-сыра. Его вкус нежный, с приятным грибным ароматом и легким сливочным привкусом. Приготовив один раз, вы точно захотите сделать это снова. Рецептом поделилась кулинар Валентина Саенко на своей странице в Instagram.
Ингредиенты
- Шампиньоны — 400 г
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Крем-сыр — 150 г
- Соль — щепотка
- Черный перец молотый — щепотка
- Мускатный орех — щепотка
- Чеснок — 2 зубчика
- Масло сливочное — 50 г
- Масло подсолнечное
Как приготовить грибной паштет
- Грибы моем, чистим и нарезаем.
- Лук нарезаем кубиком, морковь натираем на терке.
- Жарим овощи примерно 10 минут. Затем добавляем нарезанные грибы. Тушим примерно 20 минут.
- После этого добавляем сливочное масло, чеснок и специи. Тушим еще 5 минут.
- Добавляем крем-сыр, перебиваем всё блендером. Если нужно, добавляем ещё соль и перец.
- Выкладываем паштет в посуду, где он будет храниться. При желании сверху можно полить растопленным сливочным маслом.