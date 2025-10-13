Укр

Идеальная намазка на бутерброды: как приготовить грибной паштет

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Паштет из шампиньонов со сливочной ноткой
Паштет из шампиньонов со сливочной ноткой. Фото Коллаж "Телеграфа"

Грибной паштет готовится очень просто и быстро

Грибной паштет — это ароматная намазка, которая может дополнить завтрак, праздничный стол или стать легким перекусом. Лучше всего он сочетается с поджаренным хлебом или крекерами.

Этот паштет готовится из простых продуктов — шампиньонов, овощей и крем-сыра. Его вкус нежный, с приятным грибным ароматом и легким сливочным привкусом. Приготовив один раз, вы точно захотите сделать это снова. Рецептом поделилась кулинар Валентина Саенко на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

  • Шампиньоны — 400 г
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Крем-сыр — 150 г
  • Соль — щепотка
  • Черный перец молотый — щепотка
  • Мускатный орех — щепотка
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Масло сливочное — 50 г
  • Масло подсолнечное

Как приготовить грибной паштет

  1. Грибы моем, чистим и нарезаем.
  2. Лук нарезаем кубиком, морковь натираем на терке.
  3. Жарим овощи примерно 10 минут. Затем добавляем нарезанные грибы. Тушим примерно 20 минут.
  4. После этого добавляем сливочное масло, чеснок и специи. Тушим еще 5 минут.
  5. Добавляем крем-сыр, перебиваем всё блендером. Если нужно, добавляем ещё соль и перец.
  6. Выкладываем паштет в посуду, где он будет храниться. При желании сверху можно полить растопленным сливочным маслом.
Теги:
#Рецепты #Грибы #Закуска #Паштет #намазка