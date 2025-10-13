Идеальная намазка на бутерброды: как приготовить грибной паштет

Грибной паштет готовится очень просто и быстро

Грибной паштет — это ароматная намазка, которая может дополнить завтрак, праздничный стол или стать легким перекусом. Лучше всего он сочетается с поджаренным хлебом или крекерами.

Этот паштет готовится из простых продуктов — шампиньонов, овощей и крем-сыра. Его вкус нежный, с приятным грибным ароматом и легким сливочным привкусом. Приготовив один раз, вы точно захотите сделать это снова. Рецептом поделилась кулинар Валентина Саенко на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

Шампиньоны — 400 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Крем-сыр — 150 г

Соль — щепотка

Черный перец молотый — щепотка

Мускатный орех — щепотка

Чеснок — 2 зубчика

Масло сливочное — 50 г

Масло подсолнечное

Как приготовить грибной паштет