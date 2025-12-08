Идеальный свежий салат за 10 минут: рецепт с курицей и айсбергом (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Это блюдо можно готовить и как дополнение к обеду, и как легкий ужин
Свежие и одновременно сытные салаты всегда пользуются особой популярностью. Один из таких — салат с айсбергом и куриным филе. Хрустящий айсберг, сочные помидоры и нежное куриное филе объединены в легкое, но питательное блюдо.
Рецепт очень простой. Как приготовить салат, показали в Instagram-блоге dadlitasty.
Ингредиенты
- Салат Айсберг
- Помидор 1-2 шт.
- Куриное филе — 250-350 г
- Консервированная кукуруза 1 банка
- Твердый сыр — 150-200 г
- Майонез — по вкусу
Этапы приготовления
- Куриное филе нарезать соломкой, обжарить на сковороде до готовности, посолить и поперчить.
- Помидоры нарезать кубиками.
- В глубокую миску сложить нарезанный салат, помидоры, обжаренное филе, кукурузу, натертый на мелкой терке сыр.
- Заправить салат майонезом и тщательно перемешать.
Ранее "Телеграф" делился рецептом яркого салата из моркови по-корейски и кукурузы.