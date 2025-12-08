Укр

Идеальный свежий салат за 10 минут: рецепт с курицей и айсбергом (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Салат Айсберг
Салат Айсберг. Фото Коллаж "Телеграфа"

Это блюдо можно готовить и как дополнение к обеду, и как легкий ужин

Свежие и одновременно сытные салаты всегда пользуются особой популярностью. Один из таких — салат с айсбергом и куриным филе. Хрустящий айсберг, сочные помидоры и нежное куриное филе объединены в легкое, но питательное блюдо.

Рецепт очень простой. Как приготовить салат, показали в Instagram-блоге dadlitasty.

Ингредиенты

  • Салат Айсберг
  • Помидор 1-2 шт.
  • Куриное филе — 250-350 г
  • Консервированная кукуруза 1 банка
  • Твердый сыр — 150-200 г
  • Майонез — по вкусу

Этапы приготовления

  1. Куриное филе нарезать соломкой, обжарить на сковороде до готовности, посолить и поперчить.
  2. Помидоры нарезать кубиками.
  3. В глубокую миску сложить нарезанный салат, помидоры, обжаренное филе, кукурузу, натертый на мелкой терке сыр.
  4. Заправить салат майонезом и тщательно перемешать.

Ранее "Телеграф" делился рецептом яркого салата из моркови по-корейски и кукурузы.

Теги:
#Айсберг #Рецепты #Салат #Салаты