Идеальный свежий салат за 10 минут: рецепт с курицей и айсбергом (видео)

Это блюдо можно готовить и как дополнение к обеду, и как легкий ужин

Свежие и одновременно сытные салаты всегда пользуются особой популярностью. Один из таких — салат с айсбергом и куриным филе. Хрустящий айсберг, сочные помидоры и нежное куриное филе объединены в легкое, но питательное блюдо.

Рецепт очень простой. Как приготовить салат, показали в Instagram-блоге dadlitasty.

Ингредиенты

Салат Айсберг

Помидор 1-2 шт.

Куриное филе — 250-350 г

Консервированная кукуруза 1 банка

Твердый сыр — 150-200 г

Майонез — по вкусу

Этапы приготовления

Куриное филе нарезать соломкой, обжарить на сковороде до готовности, посолить и поперчить. Помидоры нарезать кубиками. В глубокую миску сложить нарезанный салат, помидоры, обжаренное филе, кукурузу, натертый на мелкой терке сыр. Заправить салат майонезом и тщательно перемешать.

