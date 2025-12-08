Укр

Для приготовления бюджетных котлет хлеб не нужен: вот что нужно добавить к мясу

Наталья Граковская
Котлеты из куриного филе и картофеля
Котлеты из куриного филе и картофеля. Фото Freepik

Эти котлеты получаются экономными, но очень вкусными

Когда мяса или фарша дома совсем немного, а домашние просят приготовить сочные котлеты, вас выручит простой и экономный рецепт. Благодаря сочетанию куриного филе и картофельной основы котлеты выйдут нежными, румяными и очень сытными, и почти не будут отличаться от классических, приготовленных только из фарша.

Если хотите приготовить большую порцию без лишних трат, этот способ станет настоящей находкой. Рецептом экономных домашних котлет делимся вместе с ukr.media.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт.
  • яйцо – 2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • укроп – по вкусу
  • картофель – 3 шт.
  • мука — 3 ст. л.
  • соль и перец — по вкусу

Этапы приготовления

  1. Филе нарезать мелкими кубиками, как для рубленых котлет. Добавить яйцо и соль с перцем по своему вкусу.
  2. Укроп и половину большой луковицы (или одну маленькую) нарезать очень мелко. Добавить к куриному филе. Перемешать и отставить.
  3. Картофель натереть на крупной терке. Добавить к нему 1 яйцо, муку, соль, перец и хорошо перемешать.
  4. Смешать мясо с картофельной массой.
  5. Ложкой выложить котлеты на сковороду и пожарить на умеренном (или слабом) огне под крышкой.

