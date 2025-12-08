Для приготовления бюджетных котлет хлеб не нужен: вот что нужно добавить к мясу
-
-
Эти котлеты получаются экономными, но очень вкусными
Когда мяса или фарша дома совсем немного, а домашние просят приготовить сочные котлеты, вас выручит простой и экономный рецепт. Благодаря сочетанию куриного филе и картофельной основы котлеты выйдут нежными, румяными и очень сытными, и почти не будут отличаться от классических, приготовленных только из фарша.
Если хотите приготовить большую порцию без лишних трат, этот способ станет настоящей находкой. Рецептом экономных домашних котлет делимся вместе с ukr.media.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- яйцо – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- укроп – по вкусу
- картофель – 3 шт.
- мука — 3 ст. л.
- соль и перец — по вкусу
Этапы приготовления
- Филе нарезать мелкими кубиками, как для рубленых котлет. Добавить яйцо и соль с перцем по своему вкусу.
- Укроп и половину большой луковицы (или одну маленькую) нарезать очень мелко. Добавить к куриному филе. Перемешать и отставить.
- Картофель натереть на крупной терке. Добавить к нему 1 яйцо, муку, соль, перец и хорошо перемешать.
- Смешать мясо с картофельной массой.
- Ложкой выложить котлеты на сковороду и пожарить на умеренном (или слабом) огне под крышкой.
