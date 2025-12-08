Для приготовления бюджетных котлет хлеб не нужен: вот что нужно добавить к мясу

Эти котлеты получаются экономными, но очень вкусными

Когда мяса или фарша дома совсем немного, а домашние просят приготовить сочные котлеты, вас выручит простой и экономный рецепт. Благодаря сочетанию куриного филе и картофельной основы котлеты выйдут нежными, румяными и очень сытными, и почти не будут отличаться от классических, приготовленных только из фарша.

Если хотите приготовить большую порцию без лишних трат, этот способ станет настоящей находкой. Рецептом экономных домашних котлет делимся вместе с ukr.media.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

яйцо – 2 шт.

лук – 1 шт.

укроп – по вкусу

картофель – 3 шт.

мука — 3 ст. л.

соль и перец — по вкусу

Этапы приготовления

Филе нарезать мелкими кубиками, как для рубленых котлет. Добавить яйцо и соль с перцем по своему вкусу. Укроп и половину большой луковицы (или одну маленькую) нарезать очень мелко. Добавить к куриному филе. Перемешать и отставить. Картофель натереть на крупной терке. Добавить к нему 1 яйцо, муку, соль, перец и хорошо перемешать. Смешать мясо с картофельной массой. Ложкой выложить котлеты на сковороду и пожарить на умеренном (или слабом) огне под крышкой.

