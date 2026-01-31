Хрустящие трубочки из лаваша и сосисок: быстрое блюдо, которое спасает, когда нет времени (видео)

Вкусное и быстрое блюдо

Из лаваша готовят множество быстрых блюд — от рулетов и запеканок до популярной закуски с красной рыбой и огурцом, давно ставшей хитом фуршетов. Лаваш – это ближневосточный хлеб, благодаря нейтральному вкусу легко адаптирующийся к любым начинкам и форматам. В этом рецепте я использую его для "ленивых" сосисок в тесте – идеального варианта, когда хочется чего-то сытного без мрака с дрожжевым тестом. Главный секрет – брать тонкий, эластичный лаваш без трещин и качественные сосиски с высоким содержанием мяса, иначе блюдо получится сухим или "пустым" по вкусу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".

Как приготовить трубочки из лаваша с сосиской

Ингредиенты:

сосиски – 6 шт.;

твердый сыр – 120 г;

лаваш – 2 листа;

яйцо – 1 шт.;

панировочные сухари – 100 г.

Способ приготовления:

Нарезать лаваш полосками по ширине сосиски. Натереть сыр на мелкой терке и выложить вдоль полоски лаваша. Завернуть сосиску вместе с сыром в лаваш плотным рулетом. Взбить яйцо вилкой, обмокнуть рулеты в яйцо, затем в сухари. Обжарить на среднем огне до золотистой корочки или запечь в духовке при 190 °C 15 минут.

Как и с чем подавать

Ленивые сосиски в тесте лучше всего подавать горячими, пока сыр тянется и корочка хрустящая. Для подачи подойдут соусы: кетчуп, горчица, творожный или чесночный соус. Кушанье можно дополнить свежими овощами, салатом из капусты или маринованными огурцами, а для праздничного стола нарезать рулеты на небольшие кусочки и подать как горячую закуску.

Этот рецепт легко менять под свой вкус: вместо твердого сыра использовать моцареллу, добавить зелень, бекон или даже корейскую морковь. Это универсальное блюдо, которое подходит и для быстрого завтрака, и для домашней вечеринки без лишних хлопот.