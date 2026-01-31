Вкус детства "с изюминкой": как приготовить шоколадный тертый пирог (видео)

Быстро готовится и получается очень вкусным

Тертый пирог – это один из самых простых и одновременно любимых домашних десертов, вкус которого знаком многим еще с детства, а со вкусами можно бесконечно играть. Классически его готовят из песочного теста и сладкой начинки и именно в этой простоте кроется его универсальность. Сегодня мы предлагаем вариант с творогом – нежный, сбалансированный и не слишком сладкий. Такой пирог имеет славянское происхождение и часто встречается в украинской и польской домашней кухне, где готовят его как быстрый десерт "к чаю". Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".

Как приготовить шоколадный тертый пирог с творогом

Для идеальной текстуры важно использовать холодное сливочное масло – именно оно дает ту же хрупкую структуру после натирания. Сыр лучше выбирать не слишком влажный и без кислинки, иначе начинка может "плыть" и потерять форму. Типичная ошибка — добавлять слишком много муки: тесто должно быть крутое, но не сухое, чтобы легко натиралось. Если хочется более выраженного вкуса, часть сахара можно заменить тростниковым или добавить лимонную цедру к начинке.

Ингредиенты:

сливочное масло – 180 г;

яйца – 2 шт.;

сахар – 5 ст. л.;

сметана – 3 ст. л.;

мука – 4 стакана;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

Для начинки:

творог – 700 г;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 1 стакан;

ванильный сахар – 1 пакетик;

изюм – по желанию.

Способ приготовления:

Замесить крутое тесто из масла, яиц, сахара, сметаны, муки и разрыхлителя. Разделите тесто на две части и положите в морозильную камеру на 1,5–2 часа. Смешать творог, яйцо, сахар, ванильный сахар и изюм до однородности. Натереть одну часть теста на большую терку в форму, выложить начинку и накрыть второй натёртой частью. Выпекать при температуре 180 °C 40–45 минут до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Тертый пирог лучше всего подавать слегка охлажденным, чтобы начинка стабилизировалась и легко резалась на аккуратные куски. Его можно посыпать сахарной пудрой, подать с ягодами или шариком ванильного мороженого. Хорошо сочетается с чаем, кофе или какао, а для праздничной подачи можно добавить ягодный соус или домашний карамельный сироп.

Этот рецепт легко адаптировать под свой вкус: вместо творога использовать повидло, яблочную начинку или шоколадный крем. Тертый пирог – именно тот десерт, который всегда выходит и никогда не надоедает, даже в самом простом исполнении.