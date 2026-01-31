Готовится за считанные минуты — вкус на миллион: ленивый шоколадно-банановый пирог на сковороде (видео)

Просто пальчики оближешь!

На сковороде можно приготовить не только блины, но и вкусный пирог, который по текстуре не уступает духовке. Такой способ выпечки особенно популярен в домашней кухне, когда нет духовки или хочется быстрого результата без лишнего нагрева кухни. Шоколадно-банановый пирог на сковороде – это современная интерпретация перевернутых пирогов, подобных французскому тарту татен. Следует выбирать спелые, но не перезрелые бананы и качественное какао без сахара – именно они формируют глубокий вкус и аромат. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".

Как приготовить шоколадный пирог на сковороде

Ингредиенты:

сахар – 3 ст. л.;

сливочное масло – 40 г;

бананы – 3 шт.;

яйца – 2 шт.;

сахар – 150 г;

ванильный сахар – 8 г;

молоко – 150 мл;

подсолнечное масло – 50 мл;

мука – 150 г;

разрыхлитель – 10 г;

какао – 1,5 ст. л.;

Способ приготовления:

Растопить сахар на сухой сковороде до состояния карамели, добавить сливочное масло и перемешать. Нарезать бананы кружками и выложить плотным слоем в карамель. Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до светлой массы. Добавить молоко и растительное масло, перемешать до однородности. Всыпать муку, разрыхлитель и какао, замешать гладкое тесто без комочков. Вылить тесто поверх бананов, накрыть крышкой и готовить на минимальном огне 30-35 минут.

Как и с чем подавать

Пирог лучше всего подавать теплым, перевернув его бананами вверх для эффектной подачи. Хорошо сочетается с шариком ванильного мороженого, сметаной или греческим йогуртом. Для украшения можно добавить тертый шоколад, орехи или свежую мяту, а в качестве напитка идеально подойдет кофе или какао.

Этот рецепт легко адаптировать: бананы можно заменить грушами или яблоками, а какао – измельченным черным шоколадом. Пирог на сковороде – это простой способ получить домашнюю выпечку даже в самых скромных условиях, без потери вкуса и аромата.