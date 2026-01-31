Укр

Готовится за считанные минуты — вкус на миллион: ленивый шоколадно-банановый пирог на сковороде (видео)

Мария Швец
Шоколадный пирог на сковороде
Шоколадный пирог на сковороде. Фото instagram.com

Просто пальчики оближешь!

На сковороде можно приготовить не только блины, но и вкусный пирог, который по текстуре не уступает духовке. Такой способ выпечки особенно популярен в домашней кухне, когда нет духовки или хочется быстрого результата без лишнего нагрева кухни. Шоколадно-банановый пирог на сковороде – это современная интерпретация перевернутых пирогов, подобных французскому тарту татен. Следует выбирать спелые, но не перезрелые бананы и качественное какао без сахара – именно они формируют глубокий вкус и аромат. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".

Как приготовить шоколадный пирог на сковороде

Ингредиенты:

  • сахар – 3 ст. л.;
  • сливочное масло – 40 г;
  • бананы – 3 шт.;
  • яйца – 2 шт.;
  • сахар – 150 г;
  • ванильный сахар – 8 г;
  • молоко – 150 мл;
  • подсолнечное масло – 50 мл;
  • мука – 150 г;
  • разрыхлитель – 10 г;
  • какао – 1,5 ст. л.;

Способ приготовления:

  1. Растопить сахар на сухой сковороде до состояния карамели, добавить сливочное масло и перемешать.
  2. Нарезать бананы кружками и выложить плотным слоем в карамель.
  3. Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до светлой массы.
  4. Добавить молоко и растительное масло, перемешать до однородности.
  5. Всыпать муку, разрыхлитель и какао, замешать гладкое тесто без комочков.
  6. Вылить тесто поверх бананов, накрыть крышкой и готовить на минимальном огне 30-35 минут.

Как и с чем подавать

Пирог лучше всего подавать теплым, перевернув его бананами вверх для эффектной подачи. Хорошо сочетается с шариком ванильного мороженого, сметаной или греческим йогуртом. Для украшения можно добавить тертый шоколад, орехи или свежую мяту, а в качестве напитка идеально подойдет кофе или какао.

Этот рецепт легко адаптировать: бананы можно заменить грушами или яблоками, а какао – измельченным черным шоколадом. Пирог на сковороде – это простой способ получить домашнюю выпечку даже в самых скромных условиях, без потери вкуса и аромата.

