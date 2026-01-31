Готовится за считанные минуты — вкус на миллион: ленивый шоколадно-банановый пирог на сковороде (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 504
Просто пальчики оближешь!
На сковороде можно приготовить не только блины, но и вкусный пирог, который по текстуре не уступает духовке. Такой способ выпечки особенно популярен в домашней кухне, когда нет духовки или хочется быстрого результата без лишнего нагрева кухни. Шоколадно-банановый пирог на сковороде – это современная интерпретация перевернутых пирогов, подобных французскому тарту татен. Следует выбирать спелые, но не перезрелые бананы и качественное какао без сахара – именно они формируют глубокий вкус и аромат. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".
Как приготовить шоколадный пирог на сковороде
Ингредиенты:
- сахар – 3 ст. л.;
- сливочное масло – 40 г;
- бананы – 3 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- сахар – 150 г;
- ванильный сахар – 8 г;
- молоко – 150 мл;
- подсолнечное масло – 50 мл;
- мука – 150 г;
- разрыхлитель – 10 г;
- какао – 1,5 ст. л.;
Способ приготовления:
- Растопить сахар на сухой сковороде до состояния карамели, добавить сливочное масло и перемешать.
- Нарезать бананы кружками и выложить плотным слоем в карамель.
- Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до светлой массы.
- Добавить молоко и растительное масло, перемешать до однородности.
- Всыпать муку, разрыхлитель и какао, замешать гладкое тесто без комочков.
- Вылить тесто поверх бананов, накрыть крышкой и готовить на минимальном огне 30-35 минут.
Как и с чем подавать
Пирог лучше всего подавать теплым, перевернув его бананами вверх для эффектной подачи. Хорошо сочетается с шариком ванильного мороженого, сметаной или греческим йогуртом. Для украшения можно добавить тертый шоколад, орехи или свежую мяту, а в качестве напитка идеально подойдет кофе или какао.
Этот рецепт легко адаптировать: бананы можно заменить грушами или яблоками, а какао – измельченным черным шоколадом. Пирог на сковороде – это простой способ получить домашнюю выпечку даже в самых скромных условиях, без потери вкуса и аромата.