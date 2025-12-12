Рус

Ідеальна страва на Різдво та Новий рік: як приготувати легендарний салат "Тіффані" (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Салат "Тіффані"
Салат "Тіффані". Фото Скріншот YouTube

Простий у приготуванні та дуже смачний салат

Салат "Тіффані" вже багато років залишається одним із найулюбленіших у багатьох господинь. За класичним рецептом він готується з соковитого курячого філе, твердого сиру, варених яєць і солодкого безкісткового винограду. У поєднанні виходить дуже смачний та ситний салат, який особливо доречно приготувати на Різдво й на Новий рік.

Як приготувати салат "Тіффані", показала кулінарна блогерка Альона Карпюк. Ця страва неодмінно прикрасить святковий стіл.

Інгредієнти

  • Куряча грудка (відварена) 300 г
  • Сир твердий 200 г
  • Волоські горіхи 50 г
  • Виноград (без кісточок) 1 велике гроно або на смак
  • Яйце куряче (відварене) 1–2 шт. (можна без них)
  • Майонез для змащування шарів
  • Часник 1–2 зубчики (за бажанням)

Етапи приготування

  1. Охолоджене відварене м'ясо курки очистіть від шкірки. Наріжте його дрібними кубиками або розділіть на тонкі волокна.
  2. Волоські горіхи трохи підсушіть на сухій сковорідці (близько 3-5 хвилин), постійно помішуючи. Охолодіть і подрібніть в середню крихту.
  3. Натріть твердий сир на дрібній або середній тертці.
  4. Відваріть яйця круто, охолодіть, почистіть від шкаралупи та натріть на дрібній тертці.
  5. Змішайте невелику кількість майонезу з пропущеним через прес часником.
  6. Викладіть підготовлене куряче м'ясо. Якщо використовуєте часник, змастіть цей шар майонезом з часником. Якщо ні — звичайним майонезом.
  7. Помірно посипте шар курки подрібненими волоськими горіхами.
  8. Викладіть терте яйце поверх горіхів. Зробіть на яйцях легку майонезну сітку.
  9. Викладіть натертий твердий сир. Це має бути завершальний майонезний шар. Змастіть сир щедрою сіткою майонезу або тонким рівномірним шаром.
  10. Розріжте ягоди винограду без кісточок навпіл. Викладіть половинки винограду зрізом донизу, щільно покриваючи ними весь верхній шар сиру.
  11. Поставте готовий салат у холодильник мінімум на 1-2 години, щоб шари просочилися.
Теги:
#Рецепти #Салат #Закуска #Салати #Новорічне меню