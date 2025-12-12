Ідеальна страва на Різдво та Новий рік: як приготувати легендарний салат "Тіффані" (відео)

Простий у приготуванні та дуже смачний салат

Салат "Тіффані" вже багато років залишається одним із найулюбленіших у багатьох господинь. За класичним рецептом він готується з соковитого курячого філе, твердого сиру, варених яєць і солодкого безкісткового винограду. У поєднанні виходить дуже смачний та ситний салат, який особливо доречно приготувати на Різдво й на Новий рік.

Як приготувати салат "Тіффані", показала кулінарна блогерка Альона Карпюк. Ця страва неодмінно прикрасить святковий стіл.

Інгредієнти

Куряча грудка (відварена) 300 г

Сир твердий 200 г

Волоські горіхи 50 г

Виноград (без кісточок) 1 велике гроно або на смак

Яйце куряче (відварене) 1–2 шт. (можна без них)

Майонез для змащування шарів

Часник 1–2 зубчики (за бажанням)

Етапи приготування