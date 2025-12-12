Ідеальна страва на Різдво та Новий рік: як приготувати легендарний салат "Тіффані" (відео)
-
-
Простий у приготуванні та дуже смачний салат
Салат "Тіффані" вже багато років залишається одним із найулюбленіших у багатьох господинь. За класичним рецептом він готується з соковитого курячого філе, твердого сиру, варених яєць і солодкого безкісткового винограду. У поєднанні виходить дуже смачний та ситний салат, який особливо доречно приготувати на Різдво й на Новий рік.
Як приготувати салат "Тіффані", показала кулінарна блогерка Альона Карпюк. Ця страва неодмінно прикрасить святковий стіл.
Інгредієнти
- Куряча грудка (відварена) 300 г
- Сир твердий 200 г
- Волоські горіхи 50 г
- Виноград (без кісточок) 1 велике гроно або на смак
- Яйце куряче (відварене) 1–2 шт. (можна без них)
- Майонез для змащування шарів
- Часник 1–2 зубчики (за бажанням)
Етапи приготування
- Охолоджене відварене м'ясо курки очистіть від шкірки. Наріжте його дрібними кубиками або розділіть на тонкі волокна.
- Волоські горіхи трохи підсушіть на сухій сковорідці (близько 3-5 хвилин), постійно помішуючи. Охолодіть і подрібніть в середню крихту.
- Натріть твердий сир на дрібній або середній тертці.
- Відваріть яйця круто, охолодіть, почистіть від шкаралупи та натріть на дрібній тертці.
- Змішайте невелику кількість майонезу з пропущеним через прес часником.
- Викладіть підготовлене куряче м'ясо. Якщо використовуєте часник, змастіть цей шар майонезом з часником. Якщо ні — звичайним майонезом.
- Помірно посипте шар курки подрібненими волоськими горіхами.
- Викладіть терте яйце поверх горіхів. Зробіть на яйцях легку майонезну сітку.
- Викладіть натертий твердий сир. Це має бути завершальний майонезний шар. Змастіть сир щедрою сіткою майонезу або тонким рівномірним шаром.
- Розріжте ягоди винограду без кісточок навпіл. Викладіть половинки винограду зрізом донизу, щільно покриваючи ними весь верхній шар сиру.
- Поставте готовий салат у холодильник мінімум на 1-2 години, щоб шари просочилися.