Неочікувано смачно: сало у соєвому маринаді для новорічного столу (відео)

Скоро Новий рік, і господині вже складають списки страв, які планують готувати до святкового столу.

Переважно на ньому з’являються класичні салати, наприклад, знаменитий "Годинник", а також м’ясні закуски та холодець. Але сьогодні ми пропонуємо внести трохи несподіванки і приготувати сало варене у соєвому соусі – ніжне, ароматне та пікантне. Ця страва додасть новорічного настрою і стане родзинкою вашого меню. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tanya_akopyan_recepty".

Як приготувати сало у соєвому соусі

Інгредієнти:

сало – 500 г;

соєвий соус – 150 мл;

часник – 3–4 зубчики;

паприка – 0,5 ч. л.;

гострий червоний перець – за смаком;

Спосіб приготування:

Сало нарізати на шматки середнього розміру. Викласти сало у каструлю, залити водою і варити на середньому вогні 1 годину. Соєвий соус влити у сковороду і смажити до випарування половини рідини. Додати до соєвого соусу подрібнений часник, паприку та гострий перець, добре перемішати. З готового сала злити воду і обсмажити його в соєвому соусі зі спеціями протягом 5–7 хвилин до легкого карамелізування. Дати страві трохи охолонути перед подачею.

Сало подавати охолодженим або теплим на широкій тарілці, нарізавши тонкими скибками. Підійде як закуска до святкового столу, можна подати з хлібом або свіжими овочами. Прикрасити листочками петрушки, дрібкою червоного перцю або зернами граната для святкового вигляду.

Сало варене у соєвому соусі – це проста, але дуже ефектна страва для новорічного столу. Воно виходить ніжним, ароматним і трохи пікантним, створюючи святковий настрій і дивуючи гостей. Готувати легко, а результат завжди радує смаком і виглядом.