Неочікувано смачно: сало у соєвому маринаді для новорічного столу (відео)
Скоро Новий рік, і господині вже складають списки страв, які планують готувати до святкового столу.
Переважно на ньому з’являються класичні салати, наприклад, знаменитий "Годинник", а також м’ясні закуски та холодець. Але сьогодні ми пропонуємо внести трохи несподіванки і приготувати сало варене у соєвому соусі – ніжне, ароматне та пікантне. Ця страва додасть новорічного настрою і стане родзинкою вашого меню. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tanya_akopyan_recepty".
Як приготувати сало у соєвому соусі
Інгредієнти:
- сало – 500 г;
- соєвий соус – 150 мл;
- часник – 3–4 зубчики;
- паприка – 0,5 ч. л.;
- гострий червоний перець – за смаком;
Спосіб приготування:
- Сало нарізати на шматки середнього розміру.
- Викласти сало у каструлю, залити водою і варити на середньому вогні 1 годину.
- Соєвий соус влити у сковороду і смажити до випарування половини рідини.
- Додати до соєвого соусу подрібнений часник, паприку та гострий перець, добре перемішати.
- З готового сала злити воду і обсмажити його в соєвому соусі зі спеціями протягом 5–7 хвилин до легкого карамелізування.
- Дати страві трохи охолонути перед подачею.
Сало подавати охолодженим або теплим на широкій тарілці, нарізавши тонкими скибками. Підійде як закуска до святкового столу, можна подати з хлібом або свіжими овочами. Прикрасити листочками петрушки, дрібкою червоного перцю або зернами граната для святкового вигляду.
Сало варене у соєвому соусі – це проста, але дуже ефектна страва для новорічного столу. Воно виходить ніжним, ароматним і трохи пікантним, створюючи святковий настрій і дивуючи гостей. Готувати легко, а результат завжди радує смаком і виглядом.