Яскравий акцент на новорічному столі: салат "Шишка" неодмінно здивує гостей (відео)

Скоро Новий рік, і господині вже складають списки страв, які планують готувати до святкового столу.

Переважно на ньому з’являються класичні салати, наприклад, "Віночок" з куркою та мандаринами, а також різноманітні м’ясні та овочеві закуски. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати ефектний і смачний салат "Шишка", який здивує гостей і стане родзинкою вашого меню. Його святковий вигляд і ароматні інгредієнти створюють справжню зимову атмосферу на столі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".

Як приготувати салат "Шишка"

Інгредієнти:

копчена курка – 350 г;

яйця відварені – 3 шт.;

картопля відварена – 3 шт.;

мариновані огірки – 4 шт.;

мигдаль – 200 г;

плавлений сир – 2 шт.;

майонез – за смаком;

сіль – за смаком;

розмарин свіжий – для прикраси;

Спосіб приготування:

Нарізати картоплю, яйця, копчену курку та огірки кубиками. Натерти плавлений сир на дрібній тертці. Змішати всі підготовлені інгредієнти у великій мисці, додати майонез і сіль за смаком, ретельно перемішати. Викласти салат у вигляді шишок на святкову тарілку. Посипати зверху соленим або підсмаженим мигдалем. Прикрасити свіжим розмарином для святкового вигляду.

Салат подавати охолодженим у вигляді окремих шишок або однієї великої композиції на тарілці. Він ідеально поєднується зі святковими м’ясними стравами, канапками або хрустким хлібом. Прикрасити можна додатково гілочками розмарину, зернами граната або невеликими фруктовими часточками для більш яскравого святкового вигляду.

Салат "Шишка" – це проста у приготуванні, але ефектна страва для новорічного столу. Він виходить святково красивим, ароматним і смачним, гарантовано здивує ваших гостей. Готувати його легко, а результат завжди приносить радість і гарний настрій.