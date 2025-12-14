"Біла хмара" з крабових паличок: рецепт простого салату на святковий стіл (відео)

Страва готується лише з 3 інгредієнтів

Якщо ви хочете здивувати своїх рідних та гостей новою стравою з крабових паличок, приготуйте салат "Біла хмара". В його складі всього три інгредієнти, готується він досить швидко та легко. Головне — обрати правильні крабові палички, які можна розгорнути.

Рецептом закуски поділилися на YouTube-каналі "Рецепты Натали". Такий варіант особливо доречний на Новий рік, коли потрібно приготувати кілька закусок без зайвої метушні на кухні.

Інгредієнти

Крабові палички — 200 г

Сир твердий — 180 г

Яйця — 3 шт.

Часник — на смак

Майонез

Етапи приготування