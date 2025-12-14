Рус

"Біла хмара" з крабових паличок: рецепт простого салату на святковий стіл (відео)

Наталя Граковська
Салат з крабових паличок "Біла хмара"
Салат з крабових паличок "Біла хмара".

Страва готується лише з 3 інгредієнтів

Якщо ви хочете здивувати своїх рідних та гостей новою стравою з крабових паличок, приготуйте салат "Біла хмара". В його складі всього три інгредієнти, готується він досить швидко та легко. Головне — обрати правильні крабові палички, які можна розгорнути.

Рецептом закуски поділилися на YouTube-каналі "Рецепты Натали". Такий варіант особливо доречний на Новий рік, коли потрібно приготувати кілька закусок без зайвої метушні на кухні.

Інгредієнти

Крабові палички — 200 г

Сир твердий — 180 г

Яйця — 3 шт.

Часник — на смак

Майонез

Етапи приготування

  1. Твердий сир натерти на середній тертці.
  2. Яйця заздалегідь відварити круто, остудити, почистити й розділити на жовтки та білки.
  3. Жовтки натерти відразу до сиру на дрібній тертці.
  4. За бажанням додати трохи часнику та 1 столову ложку майонезу.
  5. Добре перемішати начинку для салату Біла хмара.
  6. Окремо в тарілку натерти білок на дрібній тертці.
  7. Крабові палички розгорнути та викласти на блюдо, промазати начинкою з сиру, жовтка і часнику.
  8. Збираємо салат, поки не закінчаться крабові палички.
  9. Верх повністю посипаємо білком і прикрашаємо гілочками зелені.
