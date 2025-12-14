"Біла хмара" з крабових паличок: рецепт простого салату на святковий стіл (відео)
Страва готується лише з 3 інгредієнтів
Якщо ви хочете здивувати своїх рідних та гостей новою стравою з крабових паличок, приготуйте салат "Біла хмара". В його складі всього три інгредієнти, готується він досить швидко та легко. Головне — обрати правильні крабові палички, які можна розгорнути.
Рецептом закуски поділилися на YouTube-каналі "Рецепты Натали". Такий варіант особливо доречний на Новий рік, коли потрібно приготувати кілька закусок без зайвої метушні на кухні.
Інгредієнти
Крабові палички — 200 г
Сир твердий — 180 г
Яйця — 3 шт.
Часник — на смак
Майонез
Етапи приготування
- Твердий сир натерти на середній тертці.
- Яйця заздалегідь відварити круто, остудити, почистити й розділити на жовтки та білки.
- Жовтки натерти відразу до сиру на дрібній тертці.
- За бажанням додати трохи часнику та 1 столову ложку майонезу.
- Добре перемішати начинку для салату Біла хмара.
- Окремо в тарілку натерти білок на дрібній тертці.
- Крабові палички розгорнути та викласти на блюдо, промазати начинкою з сиру, жовтка і часнику.
- Збираємо салат, поки не закінчаться крабові палички.
- Верх повністю посипаємо білком і прикрашаємо гілочками зелені.