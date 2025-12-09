Салат "Принц" к Новому году: королевский вкусный и благородно нежный (видео)
Салат получается праздничным и вкусным
Преимущественно на Новый год готовят проверенные праздничные блюда, в частности, закуску из слоеного теста "Елки", мясные нарезки и классические салаты. Но каждый год хочется добавить в меню что-то новое и особенное. Именно поэтому мы предлагаем приготовить салат "Принц" – сытный, многослойный и очень эффектный. Это блюдо мгновенно становится главным украшением праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iriska_dimitrova".
Как приготовить салат "Принц"
Ингредиенты:
- вареная говядина — 250-280 г;
- чеснок – 1 зубчик;
- маринованные огурцы – 200 г;
- яйца вареные – 4 шт.;
- твердый сыр – 100 г;
- грецкие орехи — 70 г;
- майонез – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- черный перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Нарезать или разобрать говядину на тонкие волокна.
- Добавить измельченный чеснок, соль, перец и 2–3 ложки майонеза в мясо и перемешать.
- Выложить мясо первым слоем в форму диаметром 18-20 см.
- Измельчить маринованные огурцы, отжать лишнюю влагу и выложить вторым слоем, смазав майонезом.
- Натереть яйца на крупной терке, выложить третьим слоем и полить майонезом.
- Натереть сыр на мелкой терке, сформовать четвертый слой и снова смазать майонезом.
- Подсушить орехи на сухой сковороде, измельчить ножом и постепенно посыпать сверху салат.
Как и с чем подавать:
Салат лучше всего подавать после охлаждения, чтобы слои хорошо пропитались. Для праздничной подачи украсьте зеленью, орехами или зернами граната. Он отлично сочетается с мясными закусками, овощными салатами и домашним хлебом. Салат хорошо смотрится на большой тарелке или в прозрачной форме.
Салат "Принц" – это идеальное сочетание нежности, сытости и праздничного вида. Он обязательно понравится гостям и станет одним из лидеров новогоднего стола. Простой в приготовлении, но роскошный по вкусу, этот рецепт захочется повторять из года в год. Добавьте его в праздничное меню — и оно точно оправдает свое название.