Та сама страва, що зникає першою: салат з креветками та авокадо (відео)

Господині заздалегідь готуються до Нового року, складаючи святкове меню з улюблених і перевірених страв.

На столах традиційно з’являються олів’є, "Шуба" та інші класичні салати, зокрема популярний салат "Принц". Але хочеться не лише дотриматися традицій, а й додати щось нове та незвичайне. Саме тому сьогодні ми пропонуємо вам альтернативу, яка здивує гостей і прикрасить новорічний стіл. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "oliakobyk".

Як приготувати салат з креветками та авокадо

Інгредієнти:

креветки очищені – 300 г;

мікс салатів – 150 г;

помідори чері – 200 г;

авокадо – 1 шт.;

часник – 2 зубчики;

оливкова олія – 2 ст. л.;

кунжут – 1 ст. л.;

мед – 1 ст. л.;

гірчиця в зернах – 1 ч. л.;

соєвий соус – 2 ст. л.;

лимонний сік – 1 ч. л.;

сіль – за смаком;

чорний перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Обсмажити креветки на оливковій олії з подрібненим часником до золотистої скоринки. Нарізати авокадо кубиками та розрізати помідори чері навпіл. Викласти мікс салатів на велику тарілку рівним шаром. Додати зверху авокадо, помідори та теплі креветки. Змішати мед, гірчицю, соєвий соус і лимонний сік до однорідності. Полити салат соусом і посипати кунжутом перед подачею.

Подавати салат варто одразу після приготування, щоб креветки залишилися теплими, а листя салату — хрумким. Для святкової подачі викладіть інгредієнти шарами або у вигляді вінка, прикрасивши зернами граната або гілочками зелені. Чудово поєднується з білим вином, шампанським або легкими закусками. Такий салат стане яскравим акцентом серед традиційних новорічних страв.

Цей салат — приклад того, як легко освіжити святковий стіл без кардинальних змін меню. Він ніжний, легкий і водночас дуже ефектний на вигляд. Страва чудово доповнить класичні салати та додасть нотку сучасності до святкового застілля. Спробуйте — і, можливо, саме він стане вашим новорічним фаворитом.