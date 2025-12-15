Та сама страва, що зникає першою: салат з креветками та авокадо (відео)
Господині заздалегідь готуються до Нового року, складаючи святкове меню з улюблених і перевірених страв.
На столах традиційно з’являються олів’є, "Шуба" та інші класичні салати, зокрема популярний салат "Принц". Але хочеться не лише дотриматися традицій, а й додати щось нове та незвичайне. Саме тому сьогодні ми пропонуємо вам альтернативу, яка здивує гостей і прикрасить новорічний стіл. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "oliakobyk".
Як приготувати салат з креветками та авокадо
Інгредієнти:
- креветки очищені – 300 г;
- мікс салатів – 150 г;
- помідори чері – 200 г;
- авокадо – 1 шт.;
- часник – 2 зубчики;
- оливкова олія – 2 ст. л.;
- кунжут – 1 ст. л.;
- мед – 1 ст. л.;
- гірчиця в зернах – 1 ч. л.;
- соєвий соус – 2 ст. л.;
- лимонний сік – 1 ч. л.;
- сіль – за смаком;
- чорний перець – за смаком.
Спосіб приготування:
- Обсмажити креветки на оливковій олії з подрібненим часником до золотистої скоринки.
- Нарізати авокадо кубиками та розрізати помідори чері навпіл.
- Викласти мікс салатів на велику тарілку рівним шаром.
- Додати зверху авокадо, помідори та теплі креветки.
- Змішати мед, гірчицю, соєвий соус і лимонний сік до однорідності.
- Полити салат соусом і посипати кунжутом перед подачею.
Подавати салат варто одразу після приготування, щоб креветки залишилися теплими, а листя салату — хрумким. Для святкової подачі викладіть інгредієнти шарами або у вигляді вінка, прикрасивши зернами граната або гілочками зелені. Чудово поєднується з білим вином, шампанським або легкими закусками. Такий салат стане яскравим акцентом серед традиційних новорічних страв.
Цей салат — приклад того, як легко освіжити святковий стіл без кардинальних змін меню. Він ніжний, легкий і водночас дуже ефектний на вигляд. Страва чудово доповнить класичні салати та додасть нотку сучасності до святкового застілля. Спробуйте — і, можливо, саме він стане вашим новорічним фаворитом.