Дешево, быстро и очень вкусно: три намазки для бутербродов на каждый день (видео)

Доступные и вкусные намазки для бутербродов

Намазки – очень популярное блюдо. Благодаря этому простому блюду можно разнообразить свой завтрак и вкусно перекусить, не тратя на приготовление целую вечность.

"Телеграф" собрал три рецепта намазок для бутербродов, которые готовятся из простейших продуктов, да еще и в считанные минуты.

Намазка из моркови

Эта намазка простая, сытная и одновременно легкая. Она точно понравится любителям овощей. Закуска из моркови подходит для бутербродов, тостов или в качестве начинки для лаваша.

Ингредиенты

свежая морковь 250 г

вареные яйца 2 шт.

твердый или плавленый сыр 70 г

чеснок 2-3 зубчика

сметана, сливочный сыр или майонез 3 ст. л.

соль и перец

Этапы приготовления

Свежую морковь натираем на мелкой терке. К моркови натираем отварные яйца, сыр и чеснок. Заправляем сметаной или сливочным сыром и солим и перчим по вкусу. Перемешиваем.

Намазка из лука

Из лука выходит очень ароматная и нежная закуска. Это отличный вариант для подачи с хрустящим хлебом или гренками на обед.

Ингредиенты

лук 3 шт.

масло сливочное

сахар 1 ст. л

йогурт салатный 2 ст. л

крем-сыр 2 ст. л

хлеб

копченая паприка, соль и перец

Этапы приготовления

Обжариваем лук до золотистого карамельного цвета на масле. Йогурт и крем-сыр соединяем с луком. Добавляем специи по вкусу. Перемешиваем.

Горячая закуска с крабовыми палочками

Эту простую закуску из крабовых палочек можно готовить не только по будням, но и поставить на праздничный стол. Хрустящий багет и золотистая сырная корочка делают блюдо сытным и очень аппетитным. А еще закуска понравится любителям горячих закусок.

Ингредиенты

Крабовые палочки 1 упаковка

Плавленый сыр 1 шт.

Твердый сыр 100 г

Майонез 2 ст. л.

Имитированная икра 150 г

Багет 1шт.

Этапы приготовления