Укр

Дешево, быстро и очень вкусно: три намазки для бутербродов на каждый день (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Намазка – один из вариантов легких и вкусных закусок
Намазка – один из вариантов легких и вкусных закусок. Фото Коллаж "Телеграфа"

Доступные и вкусные намазки для бутербродов

Намазки – очень популярное блюдо. Благодаря этому простому блюду можно разнообразить свой завтрак и вкусно перекусить, не тратя на приготовление целую вечность.

"Телеграф" собрал три рецепта намазок для бутербродов, которые готовятся из простейших продуктов, да еще и в считанные минуты.

Намазка из моркови

Эта намазка простая, сытная и одновременно легкая. Она точно понравится любителям овощей. Закуска из моркови подходит для бутербродов, тостов или в качестве начинки для лаваша.

Ингредиенты

  • свежая морковь 250 г
  • вареные яйца 2 шт.
  • твердый или плавленый сыр 70 г
  • чеснок 2-3 зубчика
  • сметана, сливочный сыр или майонез 3 ст. л.
  • соль и перец

Этапы приготовления

  1. Свежую морковь натираем на мелкой терке.
  2. К моркови натираем отварные яйца, сыр и чеснок.
  3. Заправляем сметаной или сливочным сыром и солим и перчим по вкусу. Перемешиваем.

Намазка из лука

Из лука выходит очень ароматная и нежная закуска. Это отличный вариант для подачи с хрустящим хлебом или гренками на обед.

Ингредиенты

  • лук 3 шт.
  • масло сливочное
  • сахар 1 ст. л
  • йогурт салатный 2 ст. л
  • крем-сыр 2 ст. л
  • хлеб
  • копченая паприка, соль и перец

Этапы приготовления

  1. Обжариваем лук до золотистого карамельного цвета на масле.
  2. Йогурт и крем-сыр соединяем с луком. Добавляем специи по вкусу. Перемешиваем.

Горячая закуска с крабовыми палочками

Эту простую закуску из крабовых палочек можно готовить не только по будням, но и поставить на праздничный стол. Хрустящий багет и золотистая сырная корочка делают блюдо сытным и очень аппетитным. А еще закуска понравится любителям горячих закусок.

Ингредиенты

  • Крабовые палочки 1 упаковка
  • Плавленый сыр 1 шт.
  • Твердый сыр 100 г
  • Майонез 2 ст. л.
  • Имитированная икра 150 г
  • Багет 1шт.

Этапы приготовления

  1. Мелко нарезаем крабовые палочки и плавленый сырок.
  2. Соединяем крабовые палочки, сырок, майонез и "Икорку". Тщательно перемешиваем.
  3. Выкладываем начинку на ломтики багета.
  4. Посыпаем натертым сыром.
  5. Выпекаем в разогретой до 190°C духовке 15-20 минут до золотистой корочки.
Теги:
#Рецепты #Закуска #намазка