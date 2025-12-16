Дешево, быстро и очень вкусно: три намазки для бутербродов на каждый день (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Доступные и вкусные намазки для бутербродов
Намазки – очень популярное блюдо. Благодаря этому простому блюду можно разнообразить свой завтрак и вкусно перекусить, не тратя на приготовление целую вечность.
"Телеграф" собрал три рецепта намазок для бутербродов, которые готовятся из простейших продуктов, да еще и в считанные минуты.
Намазка из моркови
Эта намазка простая, сытная и одновременно легкая. Она точно понравится любителям овощей. Закуска из моркови подходит для бутербродов, тостов или в качестве начинки для лаваша.
Ингредиенты
- свежая морковь 250 г
- вареные яйца 2 шт.
- твердый или плавленый сыр 70 г
- чеснок 2-3 зубчика
- сметана, сливочный сыр или майонез 3 ст. л.
- соль и перец
Этапы приготовления
- Свежую морковь натираем на мелкой терке.
- К моркови натираем отварные яйца, сыр и чеснок.
- Заправляем сметаной или сливочным сыром и солим и перчим по вкусу. Перемешиваем.
Намазка из лука
Из лука выходит очень ароматная и нежная закуска. Это отличный вариант для подачи с хрустящим хлебом или гренками на обед.
Ингредиенты
- лук 3 шт.
- масло сливочное
- сахар 1 ст. л
- йогурт салатный 2 ст. л
- крем-сыр 2 ст. л
- хлеб
- копченая паприка, соль и перец
Этапы приготовления
- Обжариваем лук до золотистого карамельного цвета на масле.
- Йогурт и крем-сыр соединяем с луком. Добавляем специи по вкусу. Перемешиваем.
Горячая закуска с крабовыми палочками
Эту простую закуску из крабовых палочек можно готовить не только по будням, но и поставить на праздничный стол. Хрустящий багет и золотистая сырная корочка делают блюдо сытным и очень аппетитным. А еще закуска понравится любителям горячих закусок.
Ингредиенты
- Крабовые палочки 1 упаковка
- Плавленый сыр 1 шт.
- Твердый сыр 100 г
- Майонез 2 ст. л.
- Имитированная икра 150 г
- Багет 1шт.
Этапы приготовления
- Мелко нарезаем крабовые палочки и плавленый сырок.
- Соединяем крабовые палочки, сырок, майонез и "Икорку". Тщательно перемешиваем.
- Выкладываем начинку на ломтики багета.
- Посыпаем натертым сыром.
- Выпекаем в разогретой до 190°C духовке 15-20 минут до золотистой корочки.