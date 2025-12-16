Это блюдо гости съедят первым: праздничный салат "Сладкая сливка" для новогодней вечеринки (видео)

В скором времени наступит Новый год, и хозяйки уже планируют, чем удивить родных и гостей на праздничном столе.

Салаты всегда занимают почетное место, они ведь не только вкусные, но и красиво выглядят. Некоторые предпочитают традиционные салаты вроде "Мимозы", а кто-то стремится приготовить что-то новенькое. Один из таких эффектных вариантов — салат "Сладкая сливка", сочетающий нежное куриное филе, орехи и яркие зернышки граната. Это блюдо точно станет любимым на вашей новогодней вечеринке. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "oliakobyk".

Как приготовить салат "Сливка"

Ингредиенты:

куриное филе – 200 г;

яйца – 3 шт.;

грецкий орех – 50 г;

твердый сыр – 50 г;

помидоры сливки в собственном соке – 100 г;

майонез – 3 ст. л.;

гранат – 50 г;

Способ приготовления:

Обжарить куриное филе в специях до золотой корочки и нарезать соломкой. Натереть сыр. Разрезать соломкой помидоры сливки и отцедить лишний сок. Посыпать грецкими орехами. Натереть желтки. Натереть белки. Перемазать каждый слой майонезом. Украсить сверху зернышками гранату.

Подавать салат лучше на большой плоской тарелке, чтобы была видна форма слоев. Для яркого вида можно дополнительно украшать зернышками граната, мелко нарезанными веточками зелени или кусочками красного болгарского перца. Кушанье хорошо сочетается с мясными закусками, запеченными овощами или может быть самостоятельным украшением праздничного стола.