Елок много не бывает: праздничный салат, поражающий гостей
В скором времени наступит Новый год, и хозяйки уже начинают планировать праздничный стол.
Все думают, чем удивить родных и гостей, какие блюда станут главными на праздничном столе. Особое внимание уделяют салатам, ведь они всегда украшают стол и радуют глаз. Среди популярных вариантов – салат "Часы", а также эффектный салат "Елка", который мы предлагаем приготовить сегодня. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "oliakobyk".
Как приготовить салат "Елочка"
Ингредиенты:
- крабы – 200 г;
- маринованные грибы – 150 г;
- помидор – 1 шт.;
- вареные яйца – 3 шт.;
- огурец – 1 шт.;
- майонез – 3 ст. л.;
Декор:
- укроп – несколько веточек;
- икра – по вкусу;
- твердый творог – 50 г;
Способ приготовления:
- Порезать все ингредиенты кубиками.
- Выложить салат слоями, между каждым слоем сделать сетку из майонеза.
- Сформировать салат в виде елки.
- Украсить верх укропом, тертым сыром и икрой.
Подавать салат лучше на большой плоской тарелке, чтобы форма елки была отчетливо видна. Украшение дополнительными веточками укропа, мелкими кусочками красного болгарского перца или оливками для контраста. Салат хорошо сочетается с мясными блюдами, запеченными овощами или как самостоятельная закуска на праздничном столе.