Елок много не бывает: праздничный салат, поражающий гостей

В скором времени наступит Новый год, и хозяйки уже начинают планировать праздничный стол.

Все думают, чем удивить родных и гостей, какие блюда станут главными на праздничном столе. Особое внимание уделяют салатам, ведь они всегда украшают стол и радуют глаз. Среди популярных вариантов – салат "Часы", а также эффектный салат "Елка", который мы предлагаем приготовить сегодня. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "oliakobyk".

Как приготовить салат "Елочка"

Ингредиенты:

крабы – 200 г;

маринованные грибы – 150 г;

помидор – 1 шт.;

вареные яйца – 3 шт.;

огурец – 1 шт.;

майонез – 3 ст. л.;

Декор:

укроп – несколько веточек;

икра – по вкусу;

твердый творог – 50 г;

Способ приготовления:

Порезать все ингредиенты кубиками. Выложить салат слоями, между каждым слоем сделать сетку из майонеза. Сформировать салат в виде елки. Украсить верх укропом, тертым сыром и икрой.

Подавать салат лучше на большой плоской тарелке, чтобы форма елки была отчетливо видна. Украшение дополнительными веточками укропа, мелкими кусочками красного болгарского перца или оливками для контраста. Салат хорошо сочетается с мясными блюдами, запеченными овощами или как самостоятельная закуска на праздничном столе.