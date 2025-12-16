Укр

Елок много не бывает: праздничный салат, поражающий гостей

Мария Швец
Салат "Елка"
Салат "Елка". Фото instagram.com

В скором времени наступит Новый год, и хозяйки уже начинают планировать праздничный стол.

Все думают, чем удивить родных и гостей, какие блюда станут главными на праздничном столе. Особое внимание уделяют салатам, ведь они всегда украшают стол и радуют глаз. Среди популярных вариантов – салат "Часы", а также эффектный салат "Елка", который мы предлагаем приготовить сегодня. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "oliakobyk".

Как приготовить салат "Елочка"

Ингредиенты:

  • крабы – 200 г;
  • маринованные грибы – 150 г;
  • помидор – 1 шт.;
  • вареные яйца – 3 шт.;
  • огурец – 1 шт.;
  • майонез – 3 ст. л.;

Декор:

  • укроп – несколько веточек;
  • икра – по вкусу;
  • твердый творог – 50 г;

Способ приготовления:

  1. Порезать все ингредиенты кубиками.
  2. Выложить салат слоями, между каждым слоем сделать сетку из майонеза.
  3. Сформировать салат в виде елки.
  4. Украсить верх укропом, тертым сыром и икрой.

Подавать салат лучше на большой плоской тарелке, чтобы форма елки была отчетливо видна. Украшение дополнительными веточками укропа, мелкими кусочками красного болгарского перца или оливками для контраста. Салат хорошо сочетается с мясными блюдами, запеченными овощами или как самостоятельная закуска на праздничном столе.

