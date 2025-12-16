Дешево, швидко та дуже смачно: три намазки для бутербродів на кожен день (відео)
Доступні та дуже смачні намазки для бутербродів
Намазки — дуже популярна страва. Адже завдяки цій простій страві можна урізноманітнити свій сніданок та смачно перекусити, не витрачаючи на приготування цілу вічність.
"Телеграф" зібрав три рецепти намазок для бутербродів, які готуються з найпростіших продуктів та ще й за лічені хвилини.
Намазка з моркви
Ця намазка — проста, ситна і водночас легка. Вона точно сподобається любителям овочів. Закуска з моркви добре підходить для бутербродів, тостів або як начинка для лаваша.
Інгредієнти
- свіжа морква 250 г
- варені яйця 2 шт.
- твердий сир/плавлений сир 70 г
- часник 2-3 зубчики
- сметана або вершковий сир чи майонез 3 ст. л.
- сіль та перець
Етапи приготування
- Свіжу моркву натираємо на дрібній терці.
- До моркви натираємо відварені яйця, твердий сир і часник.
- Заправляємо сметаною або вершковим сиром і солимо та перчимо за смаком. Перемішуємо.
Намазка з цибулі
З цибулі виходить дуже ароматна та ніжна закуска. Це чудовий варіант для подачі з хрустким хлібом або грінками на обід.
Інгредієнти
- цибуля 3 шт.
- масло вершкове
- цукор 1 ст. л
- йогурт салатний 2 ст. л
- крем-сир 2 ст. л
- хліб
- копчена паприка, сіль та перець
Етапи приготування
- Обсмажуємо цибулю до золотистого карамельного кольору на маслі.
- Йогурт та крем-сир зʼєднуємо з цибулею. Додаємо спеції до смаку. Перемішуємо.
Гаряча закуска з крабовими паличками
Цю просту закуску з крабових паличок можна готувати не тільки у будні, а й поставити на святковий стіл. Хрусткий багет і золотиста сирна скоринка роблять страву ситною та дуже привабливою на вигляд. А ще вона неодмінно сподобається любителям гарячих закусок.
Інгредієнти
- Крабові палички 1 упаковка
- Плавлений сирок 1 шт.
- Твердий сир 100 г
- Майонез 2 ст. л.
- Імітована ікра 150 г
- Багет 1 шт.
Етапи приготування
- Дрібно нарізаємо крабові палички та плавлений сирок.
- З'єднуємо крабові палички, сирок, майонез та "Ікорку". Ретельно перемішуємо.
- Викладаємо начинку на скибки багета.
- Посипаємо натертим твердим сиром.
- Випікаємо в розігрітій до 190°C духовці 15-20 хвилин до золотистої скоринки.