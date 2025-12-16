Дешево, швидко та дуже смачно: три намазки для бутербродів на кожен день (відео)

Доступні та дуже смачні намазки для бутербродів

Намазки — дуже популярна страва. Адже завдяки цій простій страві можна урізноманітнити свій сніданок та смачно перекусити, не витрачаючи на приготування цілу вічність.

"Телеграф" зібрав три рецепти намазок для бутербродів, які готуються з найпростіших продуктів та ще й за лічені хвилини.

Намазка з моркви

Ця намазка — проста, ситна і водночас легка. Вона точно сподобається любителям овочів. Закуска з моркви добре підходить для бутербродів, тостів або як начинка для лаваша.

Інгредієнти

свіжа морква 250 г

варені яйця 2 шт.

твердий сир/плавлений сир 70 г

часник 2-3 зубчики

сметана або вершковий сир чи майонез 3 ст. л.

сіль та перець

Етапи приготування

Свіжу моркву натираємо на дрібній терці. До моркви натираємо відварені яйця, твердий сир і часник. Заправляємо сметаною або вершковим сиром і солимо та перчимо за смаком. Перемішуємо.

Намазка з цибулі

З цибулі виходить дуже ароматна та ніжна закуска. Це чудовий варіант для подачі з хрустким хлібом або грінками на обід.

Інгредієнти

цибуля 3 шт.

масло вершкове

цукор 1 ст. л

йогурт салатний 2 ст. л

крем-сир 2 ст. л

хліб

копчена паприка, сіль та перець

Етапи приготування

Обсмажуємо цибулю до золотистого карамельного кольору на маслі. Йогурт та крем-сир зʼєднуємо з цибулею. Додаємо спеції до смаку. Перемішуємо.

Гаряча закуска з крабовими паличками

Цю просту закуску з крабових паличок можна готувати не тільки у будні, а й поставити на святковий стіл. Хрусткий багет і золотиста сирна скоринка роблять страву ситною та дуже привабливою на вигляд. А ще вона неодмінно сподобається любителям гарячих закусок.

Інгредієнти

Крабові палички 1 упаковка

Плавлений сирок 1 шт.

Твердий сир 100 г

Майонез 2 ст. л.

Імітована ікра 150 г

Багет 1 шт.

Етапи приготування