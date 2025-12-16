Рус

Дешево, швидко та дуже смачно: три намазки для бутербродів на кожен день (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Намазка — один із варіантів легких і смачних закусок
Намазка — один із варіантів легких і смачних закусок. Фото Колаж "Телеграфу"

Доступні та дуже смачні намазки для бутербродів

Намазки — дуже популярна страва. Адже завдяки цій простій страві можна урізноманітнити свій сніданок та смачно перекусити, не витрачаючи на приготування цілу вічність.

"Телеграф" зібрав три рецепти намазок для бутербродів, які готуються з найпростіших продуктів та ще й за лічені хвилини.

Намазка з моркви

Ця намазка — проста, ситна і водночас легка. Вона точно сподобається любителям овочів. Закуска з моркви добре підходить для бутербродів, тостів або як начинка для лаваша.

Інгредієнти

  • свіжа морква 250 г
  • варені яйця 2 шт.
  • твердий сир/плавлений сир 70 г
  • часник 2-3 зубчики
  • сметана або вершковий сир чи майонез 3 ст. л.
  • сіль та перець

Етапи приготування

  1. Свіжу моркву натираємо на дрібній терці.
  2. До моркви натираємо відварені яйця, твердий сир і часник.
  3. Заправляємо сметаною або вершковим сиром і солимо та перчимо за смаком. Перемішуємо.

Намазка з цибулі

З цибулі виходить дуже ароматна та ніжна закуска. Це чудовий варіант для подачі з хрустким хлібом або грінками на обід.

Інгредієнти

  • цибуля 3 шт.
  • масло вершкове
  • цукор 1 ст. л
  • йогурт салатний 2 ст. л
  • крем-сир 2 ст. л
  • хліб
  • копчена паприка, сіль та перець

Етапи приготування

  1. Обсмажуємо цибулю до золотистого карамельного кольору на маслі.
  2. Йогурт та крем-сир зʼєднуємо з цибулею. Додаємо спеції до смаку. Перемішуємо.

Гаряча закуска з крабовими паличками

Цю просту закуску з крабових паличок можна готувати не тільки у будні, а й поставити на святковий стіл. Хрусткий багет і золотиста сирна скоринка роблять страву ситною та дуже привабливою на вигляд. А ще вона неодмінно сподобається любителям гарячих закусок.

Інгредієнти

  • Крабові палички 1 упаковка
  • Плавлений сирок 1 шт.
  • Твердий сир 100 г
  • Майонез 2 ст. л.
  • Імітована ікра 150 г
  • Багет 1 шт.

Етапи приготування

  1. Дрібно нарізаємо крабові палички та плавлений сирок.
  2. З'єднуємо крабові палички, сирок, майонез та "Ікорку". Ретельно перемішуємо.
  3. Викладаємо начинку на скибки багета.
  4. Посипаємо натертим твердим сиром.
  5. Випікаємо в розігрітій до 190°C духовці 15-20 хвилин до золотистої скоринки.
Теги:
#Рецепти #Закуска #намазка