Шикарная подача – незабываемый вкус: салат "Шапка Санты" станет хитом новогоднего стола (видео)
Грядет Новый год, и хозяйки уже активно планируют, чем будут угощать родных и гостей.
В списке праздничных блюд часто появляется любимый многими салат "Принц", ведь он сытный и проверенный временем. Но в этом году стоит добавить на праздничный стол нечто действительно оригинальное. Предлагаем приготовить салат "Шапка Санты" — блюдо с эффектной подачей и нежным вкусом, которое точно станет звездой новогоднего меню. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " alin_withkitchen ".
Как приготовить салат "Шапка Санты"
Ингредиенты:
- тесто фило – 7–10 листов;
- курица вареная – 300 г;
- гранат – зерна половины;
- грецкий орех – 50 г;
- лук жареный – 2 головки;
- паста из петрушки или кинзы – 1 ст. л.;
- соль, перец – по вкусу;
- йогурт греческий – 3 ст. л.;
- чеснок – 1 зубчик;
- масло сливочное – для смазки;
Способ приготовления:
- Смазать форму сливочным маслом, выкладывать листы теста фило, каждый смазывая маслом и обрезая края, выпекать при 170 ° C до золотистого цвета.
- Смешать курицу, жареный лук, измельченный орех, зерна граната и зеленую пасту, посолить и поперчить.
- Смешать греческий йогурт с измельченным чесноком для заправки.
- Выложить начинку в остывшее основание, полить соусом и украсить гранатом, зеленью и кусочками запеченного теста фило.
Подавать салат лучше всего в той же хрустящей основе из теста фило, разрезая его порционно, как пирог. Для красивой подачи можно добавить сверху еще несколько зерен граната, мелко изрубленную зелень и крошку орехов. Блюдо отлично сочетается с легкими мясными и овощными закусками, а благодаря оригинальной подаче станет центральным акцентом праздничного стола.
Салат "Шапка Санты" не только вкусен, но и невероятно эффектен в подаче. Он прямо создан для новогодней вечеринки и точно станет тем блюдом, которое гости запомнят и попросят рецепт. Если хочется удивить и подарить праздничное настроение – этот салат идеальный выбор.