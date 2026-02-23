Готовится пять минут – исчезает со стола мгновенно: быстрый морковный салат (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вкусная закуска на каждый день
Морковь – универсальный овощ, используемый в салатах, гарнирах и даже десертах. Из нее готовят и морковь по-корейски, которую часто добавляют в салаты с охотничьими колбасками для пикантности. Но сегодня мы предлагаем быстрый и полезный морковный салат, который легко приготовить за несколько минут. Для этого важно выбирать свежие и упругие овощи, а также качественные яйца и сыр, чтобы вкус был насыщенным и текстура – нежной. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".
Как приготовить салат из моркови
Ингредиенты:
- морковь свежая – 500 г;
- яйца – 6 шт.;
- сыр твердый – 150 г;
- сметана жирная – 2 ст. л.;
- чеснок – 3 зуб.;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Отварить яйца до готовности и охладить.
- Очистить морковь и натереть на средней терке.
- Натереть вареные яйца и сыр на той же терке.
- Выжать чеснок через пресс и смешать со сметаной и специями.
- Соединить все ингредиенты в салатнике и тщательно перемешать.
- Подавать сразу или после охлаждения.
Как и с чем подавать
Салат хорошо сочетается с горячими блюдами или легкой закуской. Его можно подавать порционно в небольших салатниках или на большой тарелке, украсив свежей зеленью или листочками салата. По желанию добавляют немного орехов для текстуры или капли оливкового масла для аромата. Он отлично подходит к бутербродам, мясным блюдам или как самостоятельная легкая закуска.