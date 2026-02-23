Готовится пять минут – исчезает со стола мгновенно: быстрый морковный салат (видео)

Вкусная закуска на каждый день

Морковь – универсальный овощ, используемый в салатах, гарнирах и даже десертах. Из нее готовят и морковь по-корейски, которую часто добавляют в салаты с охотничьими колбасками для пикантности. Но сегодня мы предлагаем быстрый и полезный морковный салат, который легко приготовить за несколько минут. Для этого важно выбирать свежие и упругие овощи, а также качественные яйца и сыр, чтобы вкус был насыщенным и текстура – нежной. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".

Как приготовить салат из моркови

Ингредиенты:

морковь свежая – 500 г;

яйца – 6 шт.;

сыр твердый – 150 г;

сметана жирная – 2 ст. л.;

чеснок – 3 зуб.;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Отварить яйца до готовности и охладить. Очистить морковь и натереть на средней терке. Натереть вареные яйца и сыр на той же терке. Выжать чеснок через пресс и смешать со сметаной и специями. Соединить все ингредиенты в салатнике и тщательно перемешать. Подавать сразу или после охлаждения.

Как и с чем подавать

Салат хорошо сочетается с горячими блюдами или легкой закуской. Его можно подавать порционно в небольших салатниках или на большой тарелке, украсив свежей зеленью или листочками салата. По желанию добавляют немного орехов для текстуры или капли оливкового масла для аромата. Он отлично подходит к бутербродам, мясным блюдам или как самостоятельная легкая закуска.