Всего один ингредиент изменит вкус выпечки: как приготовить банановый крем, который подойдет ко всему (видео)

Этот крем можно использовать как в качестве начинки для выпечки, так и для декора

От крема зависит едва ли не большая часть вкуса десерта, ведь именно он добавляет нежности, сочности и завершает общее впечатление от выпечки. Ранее мы рассказывали, как приготовить сметанный крем, а теперь предлагаем обратить внимание на универсальный банановый крем. Он получается густым, ароматным и при этом нежным, хорошо держит форму и легко наносится.

Такой крем отлично подходит для прослойки тортов, начинки вафельных трубочек, украшения капкейков, пирожных и многих других домашних десертов. Рецептом поделились на YouTube-канале Tundes Cakes Recetas.

Как приготовить банановый крем для десертов

Этот крем подойдет для тех случаев, когда нужно добавить десерту легкий фруктовый аромат без использования искусственных ароматизаторов. Для приготовления берите только спелые, даже немного "в крапинку" бананы. Зеленоватые бананы не дадут нужного аромата, а крем может иметь травянистый привкус.

Важно полностью охладить заварную основу крема перед соединением со сливками. Если она будет хотя бы немного теплой, сливки мгновенно потекут, и вместо пышного крема получится банановый соус.

Ингредиенты:

сливочное масло — 50 г

бананы – 5 шт.

лимонный сок — 30 мл

молоко — 300 мл

крахмал — 50 г

яичные желтки – 3 шт.

ванильный сахар – 1 ч. л.

сливки 33% — 500 мл

Способ приготовления: