Золотистая корочка и нежная серединка: что добавить к оладьям, чтобы они стали любимым блюдом (видео)

Эти оладьи легко заменят завтрак или станут вкусным перекусом

Обычные оладьи станут гораздо более питательными и сытными, если приготовить их с мясом и сыром. Такой вариант – отличная альтернатива классическому блюду, которое часто подают со сладкими дополнениями вроде варенья или меда. Куриные оладьи с сыром получаются нежными внутри, румяными снаружи и хорошо насыщают, поэтому подходят не только для завтрака, но и для полноценного перекуса. К тому же их легко взять с собой на работу, учебу или в дорогу – они остаются вкусными даже после того как остынут.

Рецептом поделилась фудблогерка olya_pins. Из указанного количества продуктов выходит порция из пяти оладий.

Как приготовить куриные оладьи с сыром

Эти оладьи готовятся из муки твердых сортов пшеницы. Она впитывает влагу немного медленнее обычной, поэтому дайте тесту "отдохнуть" 3-5 минут перед жаркой. Для безглютенового варианта используйте рисовую муку, но тогда добавьте на 10 мл молока меньше.

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 50 мл

Мука из твердых сортов пшеницы – 2 ст. л.

Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Филе куриное вареное или ветчина — 40 г

Сыр — 30 г

Соль, перец, свежая зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Курицу или ветчину нарежьте мелким кубиком, сыр натрите на терке. Взбейте яйцо с молоком до однородности. Постепенно добавьте муку с разрыхлителем. Тесто должно напоминать густую сметану. Добавьте в тесто мясо, сыр и измельченную зелень. Разогрейте сковороду на среднем огне, слегка смазав ее растительным маслом. Жарьте оладьи на среднем огне до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

К оладьям с курицей подойдет соус на основе жирного греческого йогурта или сметаны, куда нужно добавить мелко нарезанный укроп, зубчик измельченного чеснока и щепотку морской соли. Также их вкусно есть с греческим соусом цацики. Кроме того, куриные оладьи можно дополнить ломтиками авокадо или салатом из свежих помидоров и огурцов.

Если же вы планируете взять оладьи с собой в качестве перекуса на работу или в дорогу, положите в ланч-бокс палочки из моркови, сельдерея или ломтики болгарского перца.