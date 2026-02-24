Сметут со стола без остатка: сочное мясо с грибами и гречкой под румяной шапкой (видео)

Вкусное и легкое в приготовлении блюдо

Гречка – это питательная крупа, которую традиционно отваривают на воде или подают с молоком как простое домашнее блюдо. В украинской кухне она занимает особое место благодаря сытности, доступности и способности сочетаться как со сладкими, так и солеными ингредиентами. Но сегодня предлагается превратить привычную крупу в полноценное запеченное блюдо — мясо "по-французски" с гречкой, где она готовится вместе с сочным мясом, грибами и сыром. Чтобы результат был идеальным, следует выбирать качественную ядрицу без постороннего запаха, не переваривать грибы, а мясо отбивать умеренно, чтобы оно оставалось сочным, а не сухим; по желанию свинину можно заменить куриным филе или индейкой, а сметану – натуральным йогуртом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "radostina_ksenia".

Как приготовить гречку с мясом с грибами под сырной шапкой

Ингредиенты:

гречка (промытая) – 100 г;

вода – 250 мл;

свиной биток – 400–500 г;

шампиньоны – 300 г;

лук репчатый – 1 шт.;

сметана 20% – 5 ст. л.;

сыр твердый – 100 г;

чеснок – 1 зубчик;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

специи к мясу – по вкусу.

Способ приготовления:

Промыть гречку до прозрачной воды, выложить в форму для запекания, приправить солью и перцем и залить горячей водой. Нарезать шампиньоны ломтиками, лук – полукольцами и обжарить на среднем огне до испарения влаги. Отбить мясо до толщины примерно 1 см, приправить солью, перцем и специями и выложить поверх гречки. Распределить пласт обжаренных грибов с луком на мясо. Смешать сметану с измельченным чесноком и равномерно смазать верхний слой. Натереть сыр на средней терке и обильно посыпать блюдо. Запекать в разогретой духовке до 180 °C примерно 30–35 минут до готовности мяса и румяной сырной корочки.

Как и с чем подавать

Подавать блюдо лучше горячим, сразу после запекания, чтобы сырная шапка оставалась тягучей, а гречка сочной. Перед подачей можно посыпать свежей зеленью петрушки или укропа для свежести вкуса и цвета. К блюду хорошо подходит легкий овощной салат, маринованные огурцы или квашеные овощи, уравновешивающие насыщенность мяса и сыра. По желанию можно добавить легкий сливочный или грибной соус для еще большей кремовости.

Кушанье сочетает простоту домашней кухни с эффектной подачей и насыщенным вкусом. Она отлично подходит для семейного ужина или сытного обеда без лишних хлопот.