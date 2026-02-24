Такие деруны затмят любую отбивную: как приготовить любимое блюдо по-новому (видео)
Картофельные деруны с сыром и вареными яйцами получаются не только вкусными, но и очень питательными
Деруны — настоящая классика украинской кухни, которую любят за простоту приготовления, доступность и знакомый с детства вкус. Традиционно их готовят только из картофеля или дополняют грибами, однако даже у хорошо известного блюда могут появиться новые вариации. Если хочется разнообразить привычное меню и приготовить что-то более сытное и оригинальное, стоит обратить внимание на запеченные деруны с вареными яйцами и сыром.
В этом рецепте классические деруны сначала обжариваются до румяной корочки, а затем запекаются с яично-сырной начинкой. Рецептом поделились на YouTube-канале "Кулінарні рецепти від Надії".
Как приготовить деруны с яично-сырной начинкой
Ингредиенты:
- Картофель – 600 г (примерно 6 средних штук)
- Лук репчатый – 1 шт.
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Мука пшеничная – 3 ст. л.
- Прованские травы – 1 ч. л.
- Соль, черный перец – по вкусу
- Масло для жарки.
Для начинки:
- Яйца куриные (сваренные вкрутую) — 3 шт.
- Сыр моцарелла или сулугуни — 120 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Майонез – 3 ст. л.
- Зеленый лук для подачи.
Способ приготовления:
- В глубокой миске смешиваем натертый на крупной терке картофель и измельченный лук.
- К картофельно-луковой смеси добавляем 1 сырое яйцо, муку, прованские травы, соль и перец.
- Натираем вареные яйца и сыр на средней терке. Добавляем пропущенный через пресс чеснок и майонез.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом и жарим деруны до золотистой корочки с обеих сторон.
- Выкладываем обжаренные деруны на противень, застеленный пергаментом. На каждый дерун кладем щедрую порцию начинки, равномерно распределяя ее по всей поверхности.
- Запекаем в разогретой до 190°C духовке 8–10 минут.
Как и с чем подавать
Горячие драники посыпьте нарезанным зеленым луком и подавайте на стол вместе со сметаной или соусом "Дзадзики". Кроме того, поверх запеченной яично-сырной начинки можно положить тонкий слайс слабосоленого лосося или форели.