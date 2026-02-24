Такие деруны затмят любую отбивную: как приготовить любимое блюдо по-новому (видео)

Картофельные деруны с сыром и вареными яйцами получаются не только вкусными, но и очень питательными

Деруны — настоящая классика украинской кухни, которую любят за простоту приготовления, доступность и знакомый с детства вкус. Традиционно их готовят только из картофеля или дополняют грибами, однако даже у хорошо известного блюда могут появиться новые вариации. Если хочется разнообразить привычное меню и приготовить что-то более сытное и оригинальное, стоит обратить внимание на запеченные деруны с вареными яйцами и сыром.

В этом рецепте классические деруны сначала обжариваются до румяной корочки, а затем запекаются с яично-сырной начинкой. Рецептом поделились на YouTube-канале "Кулінарні рецепти від Надії".

Как приготовить деруны с яично-сырной начинкой

Ингредиенты:

Картофель – 600 г (примерно 6 средних штук)

Лук репчатый – 1 шт.

Яйцо куриное – 1 шт.

Мука пшеничная – 3 ст. л.

Прованские травы – 1 ч. л.

Соль, черный перец – по вкусу

Масло для жарки.

Для начинки:

Яйца куриные (сваренные вкрутую) — 3 шт.

Сыр моцарелла или сулугуни — 120 г

Чеснок — 2 зубчика

Майонез – 3 ст. л.

Зеленый лук для подачи.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешиваем натертый на крупной терке картофель и измельченный лук. К картофельно-луковой смеси добавляем 1 сырое яйцо, муку, прованские травы, соль и перец. Натираем вареные яйца и сыр на средней терке. Добавляем пропущенный через пресс чеснок и майонез. Разогреваем сковороду с растительным маслом и жарим деруны до золотистой корочки с обеих сторон. Выкладываем обжаренные деруны на противень, застеленный пергаментом. На каждый дерун кладем щедрую порцию начинки, равномерно распределяя ее по всей поверхности. Запекаем в разогретой до 190°C духовке 8–10 минут.

Как и с чем подавать

Горячие драники посыпьте нарезанным зеленым луком и подавайте на стол вместе со сметаной или соусом "Дзадзики". Кроме того, поверх запеченной яично-сырной начинки можно положить тонкий слайс слабосоленого лосося или форели.