Вкус Черного моря на тосте: настоящий форшмак по-одесски за десять минут (видео)

Вкусная закуска

Сельдь – это жирная морская рыба с насыщенным вкусом, которую солят, коптят, маринуют в специях или даже в томатном соусе, а также используют для салатов и холодных закусок. В одесской кухне из него готовят форшмак — нежную намазку еврейского происхождения, ставшую гастрономической визитной карточкой города у Черного моря. Но сегодня мы предлагаем приготовить классический форшмак по-одесски – деликатный, сбалансированный и с правильной текстурой. Важно выбрать слабосоленую сельдь без резкого запаха, плотной структуры и без избытка соли, а яблоко — кисло-сладкое и сочное; чрезмерное количество масла сделает массу тяжелой, а перебивание блендером вместо рубки может превратить закуску в пасту без характера, поэтому текстуру лучше контролировать вручную. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".

Как приготовить форшмак по-одесски

Ингредиенты :

сельдь слабосоленая — 1 шт.;

лук репчатый – 1/2 шт.;

яблоко зеленое кисло-сладкое – 1/2 шт.;

яйцо – 1 шт.;

масло сливочное мягкое – 1 ст. л.;

лимонный сок — 1-2 ч. л.;

черный перец молотый – по вкусу.

Способ приготовления:

Отварить яйцо вкрутую в течение 8–9 минут, охладить и очистить. Очистить селедку от кожуры и костей, проверить филе на наличие мелких косточек и мелко порубить ножом. Натереть яйцо и яблоко на мелкой терке, лук измельчить максимально мелко или обдать кипятком для более мягкого вкуса. Соединить все ингредиенты, добавить мягкое сливочное масло, лимонный сок и чёрный перец. Тщательно перемешать до нежной, но полностью однородной текстуры и охладить не менее 30 минут перед подачей.

Как и с чем подавать

Форшмак лучше всего подходит охлажденным, намазаным на подсушенный ржаной хлеб, бородинские тосты или хрустящие гренки. Его можно подать, украсив мелко нарезанным зеленым луком, укропом или тонкими ломтиками яблока. Блюдо хорошо сочетается с отварным молодым картофелем, маринованными огурцами или легким овощным салатом. Для праздничной подачи форшмак выкладывают в креманки или на тарталетки, слегка сбрызнув лимонным соком перед подачей.

Форшмак по-одесски – это пример простого блюда, где качество ингредиентов и баланс вкуса решают все. Правильно приготовленная намазка должна быть нежной, но с легкой зернистостью, умеренно соленой и деликатной кислинкой. Это закуска, сочетающая традицию, пользу и выразительный морской характер.