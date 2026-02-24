Мясо будет просто таять во рту: зачем кулинары заливают шашлык и стейки обычным кофе
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Благодаря кофе мясо получается мягким, сочным и слегка дымным вкусом
Жесткое и сухое мясо не нравится никому, поэтому кулинары давно используют маринады, которые делают его мягче и сочнее. Мясо маринуют в специях, газированной воде, томатном соке или киви. Но есть и менее очевидный способ — замариновать мясо в кофе. Такой маринад не только размягчает волокна, но и делает вкус блюда более насыщенным и глубоким.
Какое мясо можно мариновать в кофе
Маринование — это замачивание мяса в специальной смеси, которая меняет его структуру и вкус. Дубильные вещества, которые содержатся в кофе, расщепляют белковые структуры, благодаря чему мясо становится мягче и нежнее. Также кофе способно усилить вкус мяса, придав ему легкий копченый оттенок.
Кофейный маринад универсальный. Он подходит для говядины, свинины, птицы и дичи. Его также можно использовать для растительных продуктов — например, тофу или темпе.
Такой маринад подходит для приготовления на гриле, запекания в духовке или обычной обжарки на сковороде.
Как приготовить кофейный маринад
Мясо можно мариновать в молотом кофе и свежесваренном. Рецептами кофейных маринадов поделились на портале Polki.pl.
Маринад из свежесваренного кофе
Ингредиенты:
- 1/3 чашки крепкого свежесваренного кофе (охлажденного);
- 2 ст. ложки растительного масла;
- 2 ст. ложки соевого соуса;
- 1 ст. ложка бальзамического уксуса;
- 1–2 ст. ложки меда;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 ст. ложка копченой паприки;
- 1 ч. ложка горчицы;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Смешайте все ингредиенты до однородности и тщательно вотрите маринад в мясо. Накройте емкость и уберите в холодильник минимум на 2–3 часа, а лучше на ночь — так вкус получится более насыщенным.
Маринад из молотого кофе
Этот вариант напоминает ароматную смесь специй, которой натирают мясо перед приготовлением.
Ингредиенты:
- 4 ст. ложки молотого кофе;
- 4 ст. ложки оливкового масла;
- 2 ст. ложки меда или коричневого сахара;
- 2 ч. ложки лимонного сока или бальзамического уксуса;
- 2 ст. ложки соевого соуса;
- 2 ч. ложки копченой паприки;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Смешайте ингредиенты и тщательно натрите мясо получившейся смесью. Накройте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике минимум на 2–3 часа или на ночь. Перед жаркой снимите излишки маринада бумажным полотенцем.