Мясо будет просто таять во рту: зачем кулинары заливают шашлык и стейки обычным кофе

Благодаря кофе мясо получается мягким, сочным и слегка дымным вкусом

Жесткое и сухое мясо не нравится никому, поэтому кулинары давно используют маринады, которые делают его мягче и сочнее. Мясо маринуют в специях, газированной воде, томатном соке или киви. Но есть и менее очевидный способ — замариновать мясо в кофе. Такой маринад не только размягчает волокна, но и делает вкус блюда более насыщенным и глубоким.

Какое мясо можно мариновать в кофе

Маринование — это замачивание мяса в специальной смеси, которая меняет его структуру и вкус. Дубильные вещества, которые содержатся в кофе, расщепляют белковые структуры, благодаря чему мясо становится мягче и нежнее. Также кофе способно усилить вкус мяса, придав ему легкий копченый оттенок.

Кофейный маринад универсальный. Он подходит для говядины, свинины, птицы и дичи. Его также можно использовать для растительных продуктов — например, тофу или темпе.

Такой маринад подходит для приготовления на гриле, запекания в духовке или обычной обжарки на сковороде.

Как приготовить кофейный маринад

Мясо можно мариновать в молотом кофе и свежесваренном. Рецептами кофейных маринадов поделились на портале Polki.pl.

Маринад из свежесваренного кофе

Ингредиенты:

1/3 чашки крепкого свежесваренного кофе (охлажденного);

2 ст. ложки растительного масла;

2 ст. ложки соевого соуса;

1 ст. ложка бальзамического уксуса;

1–2 ст. ложки меда;

2 зубчика чеснока;

1 ст. ложка копченой паприки;

1 ч. ложка горчицы;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты до однородности и тщательно вотрите маринад в мясо. Накройте емкость и уберите в холодильник минимум на 2–3 часа, а лучше на ночь — так вкус получится более насыщенным.

Для маринования мяса подходит свежесваренный и молотый кофе. Фото сгенерировано ИИ

Маринад из молотого кофе

Этот вариант напоминает ароматную смесь специй, которой натирают мясо перед приготовлением.

Ингредиенты:

4 ст. ложки молотого кофе;

4 ст. ложки оливкового масла;

2 ст. ложки меда или коричневого сахара;

2 ч. ложки лимонного сока или бальзамического уксуса;

2 ст. ложки соевого соуса;

2 ч. ложки копченой паприки;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Смешайте ингредиенты и тщательно натрите мясо получившейся смесью. Накройте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике минимум на 2–3 часа или на ночь. Перед жаркой снимите излишки маринада бумажным полотенцем.