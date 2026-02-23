Черные точки на пекинской капусте: почему они появляются и можно ли есть такой овощ

Темные точки на пекинской капусте не всегда говорят о том, что она испорчена

Пекинская капуста используется для приготовления множества блюд: легких салатов, гарниров и супов. В пекинской капусте мало калорий, но при этом она богата витаминами A, C, K и группы B. В ее составе также есть ценная аминокислота лизин, которая способствует быстрому восстановлению тканей.

Иногда на пекинской капусте можно заметить темные или почти черные точки. "Телеграф" рассказывает, что означают темные пятна на пекинской капусте, когда овощ можно спокойно использовать в пищу, а в каких случаях его действительно лучше выбросить.

Почему на пекинской капусте появляются темные точки

Небольшие черные точки на листьях пекинской капусты — распространенное явление. В большинстве случаев их появление не связано с порчей продукта. Такое состояние называют физиологической пятнистостью, или "перечной пятнистостью", утверждает Onet.

Чаще всего темные точки появляются из-за естественного старения растительных тканей, слишком низкой температуры хранения капусты, недостаточной циркуляции воздуха или стресса растения во время выращивания или транспортировки.

Важно понимать, что такие пятна не являются плесенью, грибком или бактериальным заражением, а означают изменение структуры тканей капусты.

Можно ли есть пекинскую капусту с черными точками

В большинстве случаев пекинскую капусту с темными точками на листьях можно есть. Если кроме этого капуста выглядит свежей, ее употребление безопасно.

Капусту можно использовать в пищу, если:

кочан остается плотным и упругим;

листья не скользкие и не покрыты слизью;

отсутствует неприятный запах;

внутренние слои естественного светлого цвета.

Темные точки — косметический дефект. Из такой пекинской капусты можно приготовить супы и овощные бульоны, рагу, начинку для вареников. Для свежих салатов, где важна текстура и внешний вид, лучше выбирать кочан без пятен.

Пекинскую капусту нельзя есть, если на ее листьях есть крупные темные пятна, которые уходят вглубь кочана, листья мягкие или липкие, появился кислый или гнилостный запах, заметны следы плесени.

Как правильно хранить пекинскую капусту

Пекинскую капусту рекомендуется хранить в холодильнике при температуре около 2–4 °C в отделении для овощей или в закрытой упаковке. При этом не рекомендуется мыть капусту перед хранением, лучше сделать это непосредственно перед приготовлением.