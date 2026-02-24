Хрустящая корочка — сочная серединка: деруны с мясом, которые исчезают со сковороды первыми (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Деруны – это традиционное блюдо украинской и белорусской кухни из тертого картофеля, которое жарят до румяной корочки. В разных регионах их готовят с минимальным количеством ингредиентов или добавляют муку, сметану или даже сыр для более нежной текстуры. И сегодня мы предлагаем сделать их еще вкуснее – с сочной мясной начинкой внутри. Чтобы драники получились хрустящими, следует выбирать крахмалистый картофель, хорошо отжать лишний сок и не переворачивать их раньше времени, иначе корочка не сформируется; фарш лучше брать свежий, с умеренным содержанием жира, чтобы начинка оставалась сочной. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "inna_pro.food".

Как приготовить деруны с мясом

Ингредиенты:

картофель — 4-5 шт.;

лук – 1 шт.;

яйцо – 1 шт.;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

фарш свиной или свино-говяжий — 300 г;

чеснок – 1 зубчик;

масло для жарки — 3-4 ст. л.;

Способ приготовления:

Натереть картофель на мелкой терке, слегка отжать лишнюю жидкость, добавить натертый лук, яйцо, соль и перец, тщательно перемешать. Смешать фарш с солью, перцем и измельченным чесноком до однородности. Разогреть сковороду с растительным маслом, выложить ложку картофельной массы, сверху распределить тонкий слой фарша и накрыть еще небольшим количеством картофельной массы. Жарить под крышкой на среднем огне 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки и полной готовности мяса. Выложить готовые деруны на бумажное полотенце, чтобы убрать излишек масла и подавать горячими. По желанию часть свинины можно заменить куриным фаршем для более легкого варианта, а часть картофеля – натертым кабачком, предварительно хорошо отжав его от сока.

Как и с чем подавать

Деруны с мясом лучше всего смакуют горячими, сразу из сковороды. Подавать их следует со сметаной, греческим йогуртом или сливочно-чесночным соусом, посыпав мелко нарезанной зеленью. В качестве дополнения подойдет салат из свежей капусты или маринованные огурцы – легкая кислинка уравновесит насыщенный вкус. Такое блюдо отлично подходит для сытного обеда или семейного ужина, ведь сочетает в себе гарнир и мясо.