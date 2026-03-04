Лучше, чем в кондитерской: как приготовить домашние кексы с ягодами (видео)
Благодаря маслу и кефиру такие кексы не черствеют 2–3 дня
Ягодные кексы — это простая и вкусная выпечка. Они получаются очень нежными, а сочные ягоды добавляют яркий, свежий вкус в каждый кусочек. Этот рецепт легко повторить даже новичку. Нужно лишь смешать базовые ингредиенты, добавить ягоды и запечь в духовке.
Кексы получаются воздушными, ароматными и долго остаются мягкими. Как приготовить такие ягодные кексы, показала фуд-блогерша yanusha.
Ингредиенты:
- Яйца – 4 шт.
- Сахар — 200 г
- Ванилин — 1,5 г
- Сливочное масло (мягкое) — 80 г
- Кефир – 240 мл
- Разрыхлитель — 8 г
- Мука — 350 г
- Ягоды – до 300 г
- Миндальные хлопья – по желанию
Способ приготовления:
- Яйца соедините с сахаром и ванилином. Взбивайте миксером до состояния густой светлой массы (около 5–7 минут).
- Добавьте очень мягкое сливочное масло. Продолжайте взбивать до полной однородности. Масло должно полностью разойтись, чтобы в тесте не было жирных комочков.
- В кефир всыпьте разрыхлитель, перемешайте (вы увидите реакцию — появление пузырьков) и сразу влейте в яичную смесь.
- Всыпьте просеянную муку. На минимальной скорости миксера (или лопаткой) осторожно перемешайте.
- Ягоды добавляем в последнюю очередь. Если используете замороженные ягоды — не размораживайте их, иначе они окрасят все тесто в сизый цвет. Просто обваляйте их в ложке крахмала или муки.
- Разложите тесто в формы, заполняя их на ¾. Посыпьте миндальными лепестками. Выпекайте при 180°C около 25–30 минут.