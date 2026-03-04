Лучше, чем в кондитерской: как приготовить домашние кексы с ягодами (видео)

Благодаря маслу и кефиру такие кексы не черствеют 2–3 дня

Ягодные кексы — это простая и вкусная выпечка. Они получаются очень нежными, а сочные ягоды добавляют яркий, свежий вкус в каждый кусочек. Этот рецепт легко повторить даже новичку. Нужно лишь смешать базовые ингредиенты, добавить ягоды и запечь в духовке.

Кексы получаются воздушными, ароматными и долго остаются мягкими. Как приготовить такие ягодные кексы, показала фуд-блогерша yanusha.

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт.

Сахар — 200 г

Ванилин — 1,5 г

Сливочное масло (мягкое) — 80 г

Кефир – 240 мл

Разрыхлитель — 8 г

Мука — 350 г

Ягоды – до 300 г

Миндальные хлопья – по желанию

Способ приготовления: