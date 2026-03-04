Укр

Лучше, чем в кондитерской: как приготовить домашние кексы с ягодами (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Автор
Пышные кексы с ягодами
Пышные кексы с ягодами. Фото Коллаж "Телеграфа"

Благодаря маслу и кефиру такие кексы не черствеют 2–3 дня

Ягодные кексы — это простая и вкусная выпечка. Они получаются очень нежными, а сочные ягоды добавляют яркий, свежий вкус в каждый кусочек. Этот рецепт легко повторить даже новичку. Нужно лишь смешать базовые ингредиенты, добавить ягоды и запечь в духовке.

Кексы получаются воздушными, ароматными и долго остаются мягкими. Как приготовить такие ягодные кексы, показала фуд-блогерша yanusha.

Ингредиенты:

  • Яйца – 4 шт.
  • Сахар — 200 г
  • Ванилин — 1,5 г
  • Сливочное масло (мягкое) — 80 г
  • Кефир – 240 мл
  • Разрыхлитель — 8 г
  • Мука — 350 г
  • Ягоды – до 300 г
  • Миндальные хлопья – по желанию

Способ приготовления:

  1. Яйца соедините с сахаром и ванилином. Взбивайте миксером до состояния густой светлой массы (около 5–7 минут).
  2. Добавьте очень мягкое сливочное масло. Продолжайте взбивать до полной однородности. Масло должно полностью разойтись, чтобы в тесте не было жирных комочков.
  3. В кефир всыпьте разрыхлитель, перемешайте (вы увидите реакцию — появление пузырьков) и сразу влейте в яичную смесь.
  4. Всыпьте просеянную муку. На минимальной скорости миксера (или лопаткой) осторожно перемешайте.
  5. Ягоды добавляем в последнюю очередь. Если используете замороженные ягоды — не размораживайте их, иначе они окрасят все тесто в сизый цвет. Просто обваляйте их в ложке крахмала или муки.
  6. Разложите тесто в формы, заполняя их на ¾. Посыпьте миндальными лепестками. Выпекайте при 180°C около 25–30 минут.
Теги:
#Рецепты #Ягоды #Выпечка #Кекс #Десерт