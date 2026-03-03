Укр

На вкус как дорогой десерт, а ингредиенты стоят копейки: никто не догадается, как вы это приготовили (видео)

Наталья Граковская
Турецкая халва из манки
Турецкая халва из манки. Фото Коллаж "Телеграфа"

Простой рецепт десерта без духовки

Вкусные десерты можно готовить без духовки и дорогих продуктов. Турецкая халва из манки – яркий пример этого. Для того чтобы получить сладость к чаю или кофе, достаточно иметь два стакана манки, столько же сахара, воду и масло. Уже через несколько минут у вас на столе будет десерт, который понравится и взрослым, и детям.

Благодаря простоте и доступности ингредиентов турецкую халву легко приготовить в любой день. Как это правильно сделать, показано на YouTube-канале PRATİK YEMEK TARİFLERİ.

Как приготовить турецкую халву из манки

Ингредиенты:

  • Сливочное масло 100 г
  • Растительное масло 100 мл
  • Манная крупа 2 стакана
  • Мука пшеничная 1 ст. л.
  • Сахар 2 стакана
  • Вода 500 мл

Способ приготовления:

  1. В глубокой сковороде или сотейнике с толстым дном растопите сливочное масло вместе с растительным.
  2. Всыпьте манную крупу и 1 столовую ложку муки. Уменьшите огонь до минимума. Постоянно помешивайте массу деревянной лопаткой. Через 10–20 минут цвет манки начнет меняться на золотисто-коричневый. Если огонь будет большим, манка сгорит снаружи, но останется сырой внутри.
  3. Пока жарится манка, смешайте воду (или молоко) с сахаром.
  4. Когда манка станет цвета "вареной сгущенки", осторожно влейте сироп, постоянно помешивая массу.
  5. Готовьте на слабом огне еще 2–3 минуты. Вы увидите, как крупа мгновенно впитывает влагу и становится густой и однородной. Когда масса начнет легко отходить от стенок сковороды — десерт готов.

Как и с чем подавать

Пока халва еще теплая, плотно утрамбуйте ее в небольшую пиалку, кофейную чашку или силиконовую форму для мафинов, смазанную каплей масла. Затем осторожно переверните на плоскую тарелку. Подавайте десерт с шариком ванильного мороженого или посыпьте сверху обжаренными и измельченными орехами. Сладкая халва отлично сочетается с густым греческим йогуртом или ложкой некислой сметаны. Также можно добавить свежие ягоды или зерна граната.

