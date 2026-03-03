На вкус как дорогой десерт, а ингредиенты стоят копейки: никто не догадается, как вы это приготовили (видео)

Простой рецепт десерта без духовки

Вкусные десерты можно готовить без духовки и дорогих продуктов. Турецкая халва из манки – яркий пример этого. Для того чтобы получить сладость к чаю или кофе, достаточно иметь два стакана манки, столько же сахара, воду и масло. Уже через несколько минут у вас на столе будет десерт, который понравится и взрослым, и детям.

Благодаря простоте и доступности ингредиентов турецкую халву легко приготовить в любой день. Как это правильно сделать, показано на YouTube-канале PRATİK YEMEK TARİFLERİ.

Как приготовить турецкую халву из манки

Ингредиенты:

Сливочное масло 100 г

Растительное масло 100 мл

Манная крупа 2 стакана

Мука пшеничная 1 ст. л.

Сахар 2 стакана

Вода 500 мл

Способ приготовления:

В глубокой сковороде или сотейнике с толстым дном растопите сливочное масло вместе с растительным. Всыпьте манную крупу и 1 столовую ложку муки. Уменьшите огонь до минимума. Постоянно помешивайте массу деревянной лопаткой. Через 10–20 минут цвет манки начнет меняться на золотисто-коричневый. Если огонь будет большим, манка сгорит снаружи, но останется сырой внутри. Пока жарится манка, смешайте воду (или молоко) с сахаром. Когда манка станет цвета "вареной сгущенки", осторожно влейте сироп, постоянно помешивая массу. Готовьте на слабом огне еще 2–3 минуты. Вы увидите, как крупа мгновенно впитывает влагу и становится густой и однородной. Когда масса начнет легко отходить от стенок сковороды — десерт готов.

Как и с чем подавать

Пока халва еще теплая, плотно утрамбуйте ее в небольшую пиалку, кофейную чашку или силиконовую форму для мафинов, смазанную каплей масла. Затем осторожно переверните на плоскую тарелку. Подавайте десерт с шариком ванильного мороженого или посыпьте сверху обжаренными и измельченными орехами. Сладкая халва отлично сочетается с густым греческим йогуртом или ложкой некислой сметаны. Также можно добавить свежие ягоды или зерна граната.