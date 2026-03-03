Весна на тарелке: быстрый салат с зеленым луком, яйцами и огурцом (видео)
-
-
Готовится быстро, выглядит празднично, подходит и взрослым, и детям
Как только появляется первый молодой зеленый лук, на столе обязательно появляется этот простой, но любимый салат. Благодаря сочетанию яиц, огурца и кукурузы блюдо получается легким и в то же время питательным. Этот салат готовится буквально за считанные минуты. Особенно уместно он смотрится весной — как самостоятельная закуска, дополнение к пасхальному меню или свежий гарнир к запеченному мясу и картофелю.
Рецептом разделились на странице bude_smachno_razom в TikTok.
Ингредиенты:
- Яйца вареные – 4 шт.
- Огурец – 1 большой или 2 средних
- Консервированная кукуруза — 100-120 г
- Зеленый лук – пучок
- Майонез или жирная сметана — по вкусу
- Соль и черный перец — по вкусу
Пошаговый рецепт:
- Нарежьте яйца крупным кубиком, чтобы они чувствовались в салате.
- Огурец нарежьте кубиком или четвертинками колец. Если он очень сочный, удалите серединку с семенами.
- Нарежьте зеленый лук мелко и слегка присолите его.
- Смешайте все ингредиенты и заправьте соусом.