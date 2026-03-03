Весна на тарелке: быстрый салат с зеленым луком, яйцами и огурцом (видео)

Готовится быстро, выглядит празднично, подходит и взрослым, и детям

Как только появляется первый молодой зеленый лук, на столе обязательно появляется этот простой, но любимый салат. Благодаря сочетанию яиц, огурца и кукурузы блюдо получается легким и в то же время питательным. Этот салат готовится буквально за считанные минуты. Особенно уместно он смотрится весной — как самостоятельная закуска, дополнение к пасхальному меню или свежий гарнир к запеченному мясу и картофелю.

Рецептом разделились на странице bude_smachno_razom в TikTok.

Ингредиенты:

Яйца вареные – 4 шт.

Огурец – 1 большой или 2 средних

Консервированная кукуруза — 100-120 г

Зеленый лук – пучок

Майонез или жирная сметана — по вкусу

Соль и черный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт: