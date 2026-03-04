Зеленый и нежный: омлет со шпинатом и фетой (видео)

Омлет – классическое блюдо для быстрого и сытного завтрака или легкого ужина, которое бывает как простое, так и с добавлением овощей, сыра или трав.

Например, популярный омлет из брокколи и сыра получается нежным и питательным. Но сегодня предлагается вариант со шпинатом и фетой – легкий, ароматный и насыщенный зеленью. Для лучшего результата следует выбирать свежий или молодой шпинат без жестких стеблей и мягкую фету без лишней соли; большой листовой шпинат нарезать для равномерного приготовления, а яйца желательно комнатной температуры, чтобы омлет был более нежным и рыхлым. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "shevetovskaya".

Как приготовить омлет со шпинатом и фетой

Ингредиенты:

шпинат — 2-3 горсти;

яйца — 5 шт.;

молоко – 50 мл;

фета — 20 г;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

сливочное масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Обжарить шпинат на сливочном масле 2–3 минуты до мягкости. Взбить яйца с молоком, добавить соль и чёрный перец по вкусу. Влить яичную смесь в шпинат и перемешать лопаткой. Готовить омлет на минимальном огне под крышкой до готовности, не допуская пригорания. Добавить крошеную фету и готовить еще 1–2 минуты под крышкой до легкого расплавления сыра. Подавать горячим, по желанию украсив свежей зеленью.

Как и с чем подавать

Омлет подается горячим, его можно украсить свежей зеленью, мелко нарезанными помидорами или зелёным луком. Хорошо сочетается с тостами из цельнозернового хлеба или свежим багетом. Можно добавить легкий соус из йогурта или сметаны с травами для более сочной текстуры. Кушанье подходит как для завтрака, так и для легкого ужина или перекуса. Оно получается нежным, ароматным и сытным, с природной сочностью шпината и пикантностью феты, что делает блюдо сбалансированным и полезным вариантом на любой день.