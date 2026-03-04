Укр

Зеленый и нежный: омлет со шпинатом и фетой (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Омлет со шпинатом
Омлет со шпинатом. Фото instagram.com

Омлет – классическое блюдо для быстрого и сытного завтрака или легкого ужина, которое бывает как простое, так и с добавлением овощей, сыра или трав.

Например, популярный омлет из брокколи и сыра получается нежным и питательным. Но сегодня предлагается вариант со шпинатом и фетой – легкий, ароматный и насыщенный зеленью. Для лучшего результата следует выбирать свежий или молодой шпинат без жестких стеблей и мягкую фету без лишней соли; большой листовой шпинат нарезать для равномерного приготовления, а яйца желательно комнатной температуры, чтобы омлет был более нежным и рыхлым. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "shevetovskaya".

Как приготовить омлет со шпинатом и фетой

Ингредиенты:

  • шпинат — 2-3 горсти;
  • яйца — 5 шт.;
  • молоко – 50 мл;
  • фета — 20 г;
  • соль – по вкусу;
  • черный перец – по вкусу;
  • сливочное масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Обжарить шпинат на сливочном масле 2–3 минуты до мягкости.
  2. Взбить яйца с молоком, добавить соль и чёрный перец по вкусу.
  3. Влить яичную смесь в шпинат и перемешать лопаткой.
  4. Готовить омлет на минимальном огне под крышкой до готовности, не допуская пригорания.
  5. Добавить крошеную фету и готовить еще 1–2 минуты под крышкой до легкого расплавления сыра.
  6. Подавать горячим, по желанию украсив свежей зеленью.

Как и с чем подавать

Омлет подается горячим, его можно украсить свежей зеленью, мелко нарезанными помидорами или зелёным луком. Хорошо сочетается с тостами из цельнозернового хлеба или свежим багетом. Можно добавить легкий соус из йогурта или сметаны с травами для более сочной текстуры. Кушанье подходит как для завтрака, так и для легкого ужина или перекуса. Оно получается нежным, ароматным и сытным, с природной сочностью шпината и пикантностью феты, что делает блюдо сбалансированным и полезным вариантом на любой день.

Теги:
#Шпинат #Омлет #Фета #Готовим дома