Попробуйте раз — и будете готовить всегда: овощной пирог, который вкусен даже без мяса (видео)

Постный пирог с овощами готовится на сковороде
Постный пирог с овощами готовится на сковороде. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Ароматное блюдо с хрустящей корочкой и сочной серединкой

Постный пирог на сковороде — это что-то среднее между овощной запеканкой и домашней пиццей, только готовится без дрожжей и духовки. Тесто здесь легкое, на воде и оливковом масле, а начинка — из простых овощей, которые обычно есть под рукой.

Овощной пирог на сковороде готовится очень быстро. Он подходит не только для постного меню, но и для быстрого ужина или полезного перекуса. Рецептом поделились наYouTube-канале ТІАНА готувати просто.

Как приготовить овощной пирог на сковороде

Ингредиенты:

  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1 картофель
  • 1 сладкий перец
  • 50 г кукурузы
  • 0,5 ч. л. соли
  • 20 г оливкового масла
  • черный перец молотый
  • орегано

Для теста:

  • 300 мл воды
  • 0,5 ч. л. соли
  • 250 г муки
  • 5 г разрыхлителя
  • 50 г оливкового масла

Способ приготовления

  1. Нарежьте овощи небольшими кубиками.
  2. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте овощи (кроме кукурузы) в течение 3 минут. Они не должны быть полностью готовы — только стать мягкими.
  3. В глубокой миске смешайте воду, масло и соль. Постепенно добавляйте муку с разрыхлителем. Консистенция должна быть как у густой сметаны.
  4. Добавьте к овощной смеси на сковороде кукурузу, а затем равномерно залейте все тестом. Слегка перемешайте лопаткой, чтобы тесто проникло между овощами.
  5. Накройте сковороду крышкой. Готовьте на небольшом огне примерно 10 минут.
  6. Когда низ подрумянится, аккуратно переверните пирог с помощью большой плоской тарелки. Обжарьте другую сторону еще 5 минут без крышки, чтобы появилась аппетитная хрустящая корочка.

Как подавать

Лучше всего этот пирог сочетается со сметанным соусом с зеленью или постным майонезом с чесноком. Перед подачей обязательно посыпьте его свежей петрушкой.

