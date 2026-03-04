Попробуйте раз — и будете готовить всегда: овощной пирог, который вкусен даже без мяса (видео)
Ароматное блюдо с хрустящей корочкой и сочной серединкой
Постный пирог на сковороде — это что-то среднее между овощной запеканкой и домашней пиццей, только готовится без дрожжей и духовки. Тесто здесь легкое, на воде и оливковом масле, а начинка — из простых овощей, которые обычно есть под рукой.
Овощной пирог на сковороде готовится очень быстро. Он подходит не только для постного меню, но и для быстрого ужина или полезного перекуса. Рецептом поделились наYouTube-канале ТІАНА готувати просто.
Как приготовить овощной пирог на сковороде
Ингредиенты:
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 картофель
- 1 сладкий перец
- 50 г кукурузы
- 0,5 ч. л. соли
- 20 г оливкового масла
- черный перец молотый
- орегано
Для теста:
- 300 мл воды
- 0,5 ч. л. соли
- 250 г муки
- 5 г разрыхлителя
- 50 г оливкового масла
Способ приготовления
- Нарежьте овощи небольшими кубиками.
- Разогрейте масло на сковороде и обжарьте овощи (кроме кукурузы) в течение 3 минут. Они не должны быть полностью готовы — только стать мягкими.
- В глубокой миске смешайте воду, масло и соль. Постепенно добавляйте муку с разрыхлителем. Консистенция должна быть как у густой сметаны.
- Добавьте к овощной смеси на сковороде кукурузу, а затем равномерно залейте все тестом. Слегка перемешайте лопаткой, чтобы тесто проникло между овощами.
- Накройте сковороду крышкой. Готовьте на небольшом огне примерно 10 минут.
- Когда низ подрумянится, аккуратно переверните пирог с помощью большой плоской тарелки. Обжарьте другую сторону еще 5 минут без крышки, чтобы появилась аппетитная хрустящая корочка.
Как подавать
Лучше всего этот пирог сочетается со сметанным соусом с зеленью или постным майонезом с чесноком. Перед подачей обязательно посыпьте его свежей петрушкой.