Попробуйте раз — и будете готовить всегда: овощной пирог, который вкусен даже без мяса (видео)

Ароматное блюдо с хрустящей корочкой и сочной серединкой

Постный пирог на сковороде — это что-то среднее между овощной запеканкой и домашней пиццей, только готовится без дрожжей и духовки. Тесто здесь легкое, на воде и оливковом масле, а начинка — из простых овощей, которые обычно есть под рукой.

Овощной пирог на сковороде готовится очень быстро. Он подходит не только для постного меню, но и для быстрого ужина или полезного перекуса. Рецептом поделились наYouTube-канале ТІАНА готувати просто.

Как приготовить овощной пирог на сковороде

Ингредиенты:

1 луковица

1 морковь

1 картофель

1 сладкий перец

50 г кукурузы

0,5 ч. л. соли

20 г оливкового масла

черный перец молотый

орегано

Для теста:

300 мл воды

0,5 ч. л. соли

250 г муки

5 г разрыхлителя

50 г оливкового масла

Способ приготовления

Нарежьте овощи небольшими кубиками. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте овощи (кроме кукурузы) в течение 3 минут. Они не должны быть полностью готовы — только стать мягкими. В глубокой миске смешайте воду, масло и соль. Постепенно добавляйте муку с разрыхлителем. Консистенция должна быть как у густой сметаны. Добавьте к овощной смеси на сковороде кукурузу, а затем равномерно залейте все тестом. Слегка перемешайте лопаткой, чтобы тесто проникло между овощами. Накройте сковороду крышкой. Готовьте на небольшом огне примерно 10 минут. Когда низ подрумянится, аккуратно переверните пирог с помощью большой плоской тарелки. Обжарьте другую сторону еще 5 минут без крышки, чтобы появилась аппетитная хрустящая корочка.

Как подавать

Лучше всего этот пирог сочетается со сметанным соусом с зеленью или постным майонезом с чесноком. Перед подачей обязательно посыпьте его свежей петрушкой.