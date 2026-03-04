Не рецепт, а находка: быстрый салат из простых продуктов (видео)

Всего несколько простых ингредиентов — и за 5 минут на столе появляется свежее, яркое блюдо

Бывают дни, когда в холодильнике почти ничего нет, а нужно что-то приготовить. Именно тогда выручает этот салат за 5 минут из банки горошка, пары огурцов и одной луковицы. Продукты самые простые, приготовление элементарное, но вкус получается ярким и сбалансированным.

Все, что нужно, — нарезать, смешать и заправить овощи ароматным маслом. Это тот случай, когда из минимума ингредиентов получается действительно вкусное и необычное блюдо. Рецептом поделились на странице в Instagram kozina_food0.

Ингредиенты:

1 банка консервированного горошка

1 луковица

2 шт. соленых или маринованных огурцов

зелень

масло для заправки

Способ приготовления:

Нарежьте лук тонкими четвертькольцами. При желании можно замариновать его на 5 минут в смеси щепотки сахара и капли яблочного уксуса. Огурцы нарежьте полукольцами. Измельчите укроп. Смешайте все продукты в салатнике и заправьте ароматным маслом.

Как и с чем подавать

Этот салат – идеальный компаньон для "тяжелых" блюд. Подавайте его к жареному или запеченному картофелю, котлетам, отбивной или запеченной куриной ножке. Если вы соблюдаете пост или просто хотите легкой пищи, подайте салат с ломтиком поджаренного ржаного или бородинского хлеба, натертого зубчиком чеснока.