Не рецепт, а находка: быстрый салат из простых продуктов (видео)

Наталья Граковская
Салат из зеленого горошка и огурцов
Салат из зеленого горошка и огурцов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Всего несколько простых ингредиентов — и за 5 минут на столе появляется свежее, яркое блюдо

Бывают дни, когда в холодильнике почти ничего нет, а нужно что-то приготовить. Именно тогда выручает этот салат за 5 минут из банки горошка, пары огурцов и одной луковицы. Продукты самые простые, приготовление элементарное, но вкус получается ярким и сбалансированным.

Все, что нужно, — нарезать, смешать и заправить овощи ароматным маслом. Это тот случай, когда из минимума ингредиентов получается действительно вкусное и необычное блюдо. Рецептом поделились на странице в Instagram kozina_food0.

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированного горошка
  • 1 луковица
  • 2 шт. соленых или маринованных огурцов
  • зелень
  • масло для заправки

Способ приготовления:

  1. Нарежьте лук тонкими четвертькольцами. При желании можно замариновать его на 5 минут в смеси щепотки сахара и капли яблочного уксуса.
  2. Огурцы нарежьте полукольцами.
  3. Измельчите укроп.
  4. Смешайте все продукты в салатнике и заправьте ароматным маслом.

Как и с чем подавать

Этот салат – идеальный компаньон для "тяжелых" блюд. Подавайте его к жареному или запеченному картофелю, котлетам, отбивной или запеченной куриной ножке. Если вы соблюдаете пост или просто хотите легкой пищи, подайте салат с ломтиком поджаренного ржаного или бородинского хлеба, натертого зубчиком чеснока.

#Рецепты #Салат #Огурцы #Зеленый горошек