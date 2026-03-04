Вкуснее любой "Шубы": необычный салат с маринованной сельдью, яблоком и свеклой (видео)
Читати українською
Эта пикантная закуска исчезнет со стола первой
Салат с маринованной сельдью, свеклой, яблоком и картофелем — настоящая находка для любителей североевропейских вкусов. В нем сочетаются соленый и сладкий вкусы с легкой кислинкой, а пикантности блюду добавляет соус с хреном.
Такой салат можно подать как отдельное блюдо на ужин или как холодную закуску к праздничному столу. Он выглядит ярко и хорошо сочетается с черным хлебом или тостами. Рецептом поделились на кулинарном портале Foodnetwork.
Ингредиенты:
- Сельдь филе — 2 шт.
- Свекла запеченная — 300 г
- Картофель в мундире — 150 г
- Яблоко зеленое кислое – 1 шт.
- Красный цикорий — 1 головка
Для маринада:
- Каперсы – 1 ст. л.
- Укроп — 1 веточка
- Уксус яблочный — 300 мл.
- Сахар — 100 г
Для соуса:
- Хрон – 1 ст. л.
- Сметана — 100 г
- Горчица дижонская – 1 ч. л.
- Сок половины лимона
- Соль — по своему вкусу
- Перец черный молотый — по своему вкусу
Если не нашли красный цикорий, его можно заменить листьями руколы или листьями салата "Лола Росса". Вместо каперсов можно использовать мелко нарезанные маринованные корнишоны.
Способ приготовления:
- Свеклу нарежьте кубиками среднего размера. Картофель нарежьте кружочками или кубиками среднего размера.
- Филе сельди нарежьте порционными кусочками шириной 2 см. Выложите в керамическую или стеклянную посуду, добавьте укроп и каперсы. В сотейнике смешайте уксус и сахар, доведите до кипения.
- Залейте сельдь горячим маринадом и оставьте на 30 минут.
- В отдельной посуде смешайте сметану, хрен, горчицу и лимонный сок. Добавьте соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте до однородности.
- Яблоко нарежьте тонкими брусочками непосредственно перед подачей, чтобы оно не успело потемнеть. Листья цикория промойте и обсушите полотенцем. На тарелку выложите листья цикория. Сверху распределите картофель, свеклу и яблоко. Достаньте сельдь из маринада и выложите поверх овощей.
- Перед подачей полейте салат соусом с хреном.