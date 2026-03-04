Вкуснее любой "Шубы": необычный салат с маринованной сельдью, яблоком и свеклой (видео)

Эта пикантная закуска исчезнет со стола первой

Салат с маринованной сельдью, свеклой, яблоком и картофелем — настоящая находка для любителей североевропейских вкусов. В нем сочетаются соленый и сладкий вкусы с легкой кислинкой, а пикантности блюду добавляет соус с хреном.

Такой салат можно подать как отдельное блюдо на ужин или как холодную закуску к праздничному столу. Он выглядит ярко и хорошо сочетается с черным хлебом или тостами. Рецептом поделились на кулинарном портале Foodnetwork.

Ингредиенты:

Сельдь филе — 2 шт.

Свекла запеченная — 300 г

Картофель в мундире — 150 г

Яблоко зеленое кислое – 1 шт.

Красный цикорий — 1 головка

Для маринада:

Каперсы – 1 ст. л.

Укроп — 1 веточка

Уксус яблочный — 300 мл.

Сахар — 100 г

Для соуса:

Хрон – 1 ст. л.

Сметана — 100 г

Горчица дижонская – 1 ч. л.

Сок половины лимона

Соль — по своему вкусу

Перец черный молотый — по своему вкусу

Если не нашли красный цикорий, его можно заменить листьями руколы или листьями салата "Лола Росса". Вместо каперсов можно использовать мелко нарезанные маринованные корнишоны.

Способ приготовления: