Вкуснее любой "Шубы": необычный салат с маринованной сельдью, яблоком и свеклой (видео)

Наталья Граковская
Читати українською
Салат с селедкой
Салат с селедкой

Эта пикантная закуска исчезнет со стола первой

Салат с маринованной сельдью, свеклой, яблоком и картофелем — настоящая находка для любителей североевропейских вкусов. В нем сочетаются соленый и сладкий вкусы с легкой кислинкой, а пикантности блюду добавляет соус с хреном.

Такой салат можно подать как отдельное блюдо на ужин или как холодную закуску к праздничному столу. Он выглядит ярко и хорошо сочетается с черным хлебом или тостами. Рецептом поделились на кулинарном портале Foodnetwork.

Ингредиенты:

  • Сельдь филе — 2 шт.
  • Свекла запеченная — 300 г
  • Картофель в мундире — 150 г
  • Яблоко зеленое кислое – 1 шт.
  • Красный цикорий — 1 головка

Для маринада:

  • Каперсы – 1 ст. л.
  • Укроп — 1 веточка
  • Уксус яблочный — 300 мл.
  • Сахар — 100 г

Для соуса:

  • Хрон – 1 ст. л.
  • Сметана — 100 г
  • Горчица дижонская – 1 ч. л.
  • Сок половины лимона
  • Соль — по своему вкусу
  • Перец черный молотый — по своему вкусу

Если не нашли красный цикорий, его можно заменить листьями руколы или листьями салата "Лола Росса". Вместо каперсов можно использовать мелко нарезанные маринованные корнишоны.

Способ приготовления:

  1. Свеклу нарежьте кубиками среднего размера. Картофель нарежьте кружочками или кубиками среднего размера.
  2. Филе сельди нарежьте порционными кусочками шириной 2 см. Выложите в керамическую или стеклянную посуду, добавьте укроп и каперсы. В сотейнике смешайте уксус и сахар, доведите до кипения.
  3. Залейте сельдь горячим маринадом и оставьте на 30 минут.
  4. В отдельной посуде смешайте сметану, хрен, горчицу и лимонный сок. Добавьте соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте до однородности.
  5. Яблоко нарежьте тонкими брусочками непосредственно перед подачей, чтобы оно не успело потемнеть. Листья цикория промойте и обсушите полотенцем. На тарелку выложите листья цикория. Сверху распределите картофель, свеклу и яблоко. Достаньте сельдь из маринада и выложите поверх овощей.
  6. Перед подачей полейте салат соусом с хреном.
