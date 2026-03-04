Апетитный ужин без лишних хлопот: хек в томатном соусе с овощами (видео)

Хек – это нежирная морская рыба с белым нежным мясом и минимальным количеством мелких костей.

Ее чаще всего готовят жареной, запеченной или тушеной, в частности в нежном сметанном соусе. Благодаря нейтральному вкусу она легко сочетается как со сливочными, так и томатными подливами, хорошо впитывая аромат специй и овощей. Но сегодня предлагается вариант в насыщенном томатном соусе с овощами – блюдо в духе домашней кухни, знакомой многим с детства. Выбирая рыбу, следует обратить внимание на сухую глазурь без ледовой корки и постороннего запаха, а для соуса использовать качественную томатную пасту без крахмала и чрезмерной кислотности; важно не пересушить хек во время жарки и не переварить во время тушения, и по желанию его можно заменить минтаем или щепкой или запечь блюдо в духовке вместо тушения на плите. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iriska_dimitrova".

Как приготовить хек в томатном соусе

Ингредиенты:

хек — 3-4 тушки;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

мука — 4-5 ст. л;

лук репчатый — 2-3 шт.;

морковь — 2 шт.;

томатная паста — 70 г;

вода — 400-500 мл;

сахар – 1/3 ч. л;

лавровый лист — 1-2 шт.;

масло — 3-4 ст. л.

Способ приготовления:

Подготовить рыбу, разморозить по необходимости на нижней полке холодильника, обсушить бумажными полотенцами и нарезать порционными кусками. Посолить и поперчить рыбу, обвалять в муке, встряхнуть излишки и обжарить на разогретом масле до румяной корочки со всех сторон, не передерживая, чтобы мясо осталось сочным. Нарезать лук полукольцами или четвертькольцами, натереть морковь на крупной терке, обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и готовить к мягкости и легкому золотистому цвету. Добавить столовую ложку муки к овощам и обжарить, помешивая примерно 1 минуту для легкого загущения соуса, после чего ввести томатную пасту и прогреть еще 1 минуту для раскрытия вкуса. Влить воду, тщательно перемешать до однородности, добавить соль, перец и сахар для баланса кислотности, соус довести до кипения и проверить вкус. Выложить обжаренную рыбу в соус, добавить лавровый лист и тушить под крышкой на небольшом огне 10–15 минут, не допуская активного кипения, чтобы куски сохранили форму. При желании дать блюду настояться 5–10 минут перед подачей для более насыщенного вкуса.

Как и с чем подавать

Блюдо лучше подавать горячим, щедро полив рыбу соусом и посыпав свежей зеленью укропа или петрушки. Как гарнир хорошо подходит картофельное пюре, отварной рис или гречка, впитывающие томатный подлив. Для более легкой подачи можно добавить салат из свежих овощей или квашеные огурцы, которые подчеркнут сладковато-кислый баланс соуса. Также рыбу можно подать как самостоятельное блюдо с кусочком свежеиспеченного хлеба.

Блюдо получается ароматным, сочным и сбалансированным по вкусу, а простота приготовления делает его удачным и для обыденного меню, и для семейного ужина.