Всего один ингредиент сделает постные зразы особенными: как их приготовить
Читати українською
Приготовьте хрустящие зразы вместо пирожков
Постное меню можно сделать разнообразным и вкусным, если подойти к нему с фантазией. Вместо привычных пирожков приготовьте постные картофельные зразы с грибами. Это питательное и сбалансированное блюдо. Благодаря панировке из сухарей зразы получаются с аппетитной золотистой корочкой и при этом остаются нежными внутри.
Как приготовить зразы с грибами, показали на странице TikTok balance_over_perfection.
Ингредиенты:
- Картофельное пюре — 800 г
- Лук – 0,5 шт.
- Грибы — 120 г
- Мука – 2 ст. л.
- Черный перец молотый, соль — по вкусу
- Сухари для панировки
Способ приготовления:
- Мелко нарежьте лук и грибы. Сначала обжарьте лук до золотистого цвета, а затем добавьте грибы. Жарьте до полного испарения жидкости.
- В пюре добавьте муку, соль и черный перец. Тщательно перемешайте.
- Сформируйте из картофеля небольшую лепешку, положите в центр чайную ложку начинки и защипните края. Каждую зразу щедро обваляйте в кунжуте.
- Жарьте на хорошо разогретой сковороде с достаточным количеством масла до золотистой корочки с обеих сторон.
Как и с чем подавать
Постные картофельные зразы можно подавать к столу с легким овощным салатом из капусты, свеклы или свежих огурцов. Не менее вкусным будет сочетание этого блюда с квашеными огурцами или помидорами. Также их можно дополнить томатным соусом или домашней аджикой.