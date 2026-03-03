Всего один ингредиент сделает постные зразы особенными: как их приготовить

Приготовьте хрустящие зразы вместо пирожков

Постное меню можно сделать разнообразным и вкусным, если подойти к нему с фантазией. Вместо привычных пирожков приготовьте постные картофельные зразы с грибами. Это питательное и сбалансированное блюдо. Благодаря панировке из сухарей зразы получаются с аппетитной золотистой корочкой и при этом остаются нежными внутри.

Как приготовить зразы с грибами, показали на странице TikTok balance_over_perfection.

Ингредиенты:

Картофельное пюре — 800 г

Лук – 0,5 шт.

Грибы — 120 г

Мука – 2 ст. л.

Черный перец молотый, соль — по вкусу

Сухари для панировки

Способ приготовления:

Мелко нарежьте лук и грибы. Сначала обжарьте лук до золотистого цвета, а затем добавьте грибы. Жарьте до полного испарения жидкости. В пюре добавьте муку, соль и черный перец. Тщательно перемешайте. Сформируйте из картофеля небольшую лепешку, положите в центр чайную ложку начинки и защипните края. Каждую зразу щедро обваляйте в кунжуте. Жарьте на хорошо разогретой сковороде с достаточным количеством масла до золотистой корочки с обеих сторон.

Как и с чем подавать

Постные картофельные зразы можно подавать к столу с легким овощным салатом из капусты, свеклы или свежих огурцов. Не менее вкусным будет сочетание этого блюда с квашеными огурцами или помидорами. Также их можно дополнить томатным соусом или домашней аджикой.