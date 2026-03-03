Без выпечки, сахара и муки: этот десерт вы приготовите за две минуты (видео)

Готовится легко и просто

Десерты бывают разными: от классических тортов и пирожных до нежного вафельного торта "Рафаэлло", который нравится всем. Но сегодня мы предлагаем десерт, который можно смело готовить даже в пост – простой, легкий и вкуснейший желейный десерт из одного ингредиента. Для лучшего результата следует выбирать качественное желе без красителей и искусственных добавок, а воду брать горячую, но не кипяток, чтобы структура массы была однородной и воздушной. Нюанс приготовления – тщательное взбивание после растворения, чтобы десерт получился легким и рыхлым, без крупинок желе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zoshyt.receptiv".

Как приготовить десерт из желе

Ингредиенты:

желе любое – 1 пакетик;

горячая вода – 100 мл;

Способ приготовления:

Залить желе горячей водой и размешать до полного растворения. Оставить смесь на 5 минут для набухания. Взбить с помощью миксера 4–5 минут до пышной массы. Перелить в стаканы или емкости для десерта. Поставить в холодильник на 1 час до загустения. Украсить фруктами или ягодами перед подачей.

Как и с чем подавать

Десерт лучше всего подавать охлажденным, в прозрачных стаканах или формочках, чтобы ощущался легкий объем и прозрачность массы. Украсить можно кусочками фруктов, ягодами или орехами, формируя яркую композицию. Этот десерт хорошо сочетается с травяными чаями, кофе или кокосовым молоком и может стать частью праздничного стола во время поста. Легкий, воздушный и красивый, он понравится как детям, так и взрослым.