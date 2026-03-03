Без выпечки, сахара и муки: этот десерт вы приготовите за две минуты (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Готовится легко и просто
Десерты бывают разными: от классических тортов и пирожных до нежного вафельного торта "Рафаэлло", который нравится всем. Но сегодня мы предлагаем десерт, который можно смело готовить даже в пост – простой, легкий и вкуснейший желейный десерт из одного ингредиента. Для лучшего результата следует выбирать качественное желе без красителей и искусственных добавок, а воду брать горячую, но не кипяток, чтобы структура массы была однородной и воздушной. Нюанс приготовления – тщательное взбивание после растворения, чтобы десерт получился легким и рыхлым, без крупинок желе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zoshyt.receptiv".
Как приготовить десерт из желе
Ингредиенты:
- желе любое – 1 пакетик;
- горячая вода – 100 мл;
Способ приготовления:
- Залить желе горячей водой и размешать до полного растворения.
- Оставить смесь на 5 минут для набухания.
- Взбить с помощью миксера 4–5 минут до пышной массы.
- Перелить в стаканы или емкости для десерта.
- Поставить в холодильник на 1 час до загустения.
- Украсить фруктами или ягодами перед подачей.
Как и с чем подавать
Десерт лучше всего подавать охлажденным, в прозрачных стаканах или формочках, чтобы ощущался легкий объем и прозрачность массы. Украсить можно кусочками фруктов, ягодами или орехами, формируя яркую композицию. Этот десерт хорошо сочетается с травяными чаями, кофе или кокосовым молоком и может стать частью праздничного стола во время поста. Легкий, воздушный и красивый, он понравится как детям, так и взрослым.