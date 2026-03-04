Без сахара, но влажный и насыщенный: шоколадно-банановый кекс без муки (видео)

Вкусная и полезная выпечка

Кекс – это универсальная выпечка, которая бывает сладкой или несладкой, с разными добавками: классический ванильный, шоколадный, фруктовый, а также морковный кекс, известный своей влажностью и природной сладостью. Но сегодня предлагается вариант без муки и сахара — шоколадно-банановый кекс, получающийся нежным, влажным и ароматным. Для лучшего вкуса важно выбирать спелые бананы с темными пятнами на кожуре, чтобы кекс был сладким естественным путем, а орехи – свежие, без горечи. При желании какао можно заменить сиропом карамельным или какао-порошок без сахара, а орехи — миндалем или фундуком, что немного изменит текстуру и вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "shevetovskaya".

Как приготовить шоколадно-банановый кекс

Ингредиенты:

бананы – 3 шт.;

какао – 2 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

грецкие орехи — 90 г;

разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Размять бананы вилкой до однородной массы. Добавить какао, яйца, размельченные орехи и разрыхлитель, тщательно перемешать до однородной консистенции. Выложить тесто в форму, слегка смазанную маслом или застеленную пергаментом. Выпекать при 180 С 25–30 минут, проверить готовность деревянной шпажкой: она должна оставаться сухой. Дать кекса немного остыть в форме, после чего аккуратно вынуть и нарезать порционные кусочки.

Как и с чем подавать

Кекс подается охлажденным или чуть-чуть теплым, его можно нарезать на небольшие порционные кусочки и посыпать какао или измельченными орехами. Хорошо сочетается с чаем, кофе или растительным молоком, а также с фруктовым или ягодным соусом для большей сочности. Для праздничной подачи можно украсить сверху грецкими орехами или тонкими ломтиками банана. Кушанье подходит как для завтрака, так и для перекуса или легкого десерта после ужина.

Кушанье получается легким, ароматным и насыщенным вкусом, при этом абсолютно полезным и без добавленного сахара, что делает его отличным выбором для ежедневного меню или для тех, кто следит за питанием.