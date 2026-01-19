Укр

Три ингредиента — и магия в тарелке: десерт в стиле "Птичьего молока" (видео)

Суфле из желе
Суфле из желе. Фото tiktok.com

Нежные конфеты из трех ингредиентов

Желе это легкий холодный десерт, который обычно готовят путем растворения желатиновой смеси в воде и охлаждения до застывания, иногда сочетая его с фруктами или подавая слоями в стакане с сыром. Но сегодня мы предлагаем сделать нежнейший десерт, который по текстуре и вкусу напоминает "Птичье молоко". Секрет успеха – хорошо взбитое желе и однородный кисломолочный сыр без комочков, ведь именно от этого зависит воздушность массы. Важно не перегревать воду и не сокращать время взбивания: типичная ошибка – недостаточно аэрировать смесь, из-за чего десерт получается плотным, а не облаком. Рецептом с нами поделились на TikTok-странице "light__fruits".

Как приготовить нежные конфеты

Ингредиенты:

  • желе сухое – 2 пачки;
  • творог – 250 г;
  • кипяток – 270 мл;

Способ приготовления:

  1. Растворить желе в кипятке, кропотливо перемешать до полного растворения кристаллов.
  2. Взбить желе миксером примерно 3 минуты, пока масса посветлеет и увеличится в объеме.
  3. Добавить кисломолочный творог и взбивать еще около 5 минут до гладкой, воздушной текстуры.
  4. Вылить массу в форму или порционные стаканы и поставить в холодильник до полного застывания.

Как и с чем подавать

Десерт лучше всего подавать хорошо охлажденным, в порционных стаканах или нарезанным кубиками. Для украшения подойдут ягоды, тертый шоколад, кокосовая стружка или листики мяты. По желанию часть воды можно заменить молоком или добавить ваниль – это сделает вкус еще более нежным. Такой десерт идеален для легкого завершения обеда или как быстрая сладкая пауза без выпечки.

