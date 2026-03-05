Если в холодильнике остался вчерашний картофель: роскошный ужин, для которого не нужно долго стоять у плиты (видео)

Простой способ превратить остатки картофеля в сытный обед или ужин

После ужина или праздников часто остается отварной картофель. Многие просто разогревают его на следующий день. Но из такого картофеля можно приготовить новое и очень вкусное блюдо. Например, аппетитную картофельную сковородку с копченой ветчиной, луком и нежным сливочным соусом.

Во время приготовления картофель пропитывается ароматом копченостей и сметанного соуса, а сыр делает вкус блюда еще более насыщенным. Рецептом поделились на странице schnelle_alltagsgerichte в Instagram.

Ингредиенты:

Картофель (вареный) — 900 г

Ветчина копченая или бекон — 75 г

Лук — 1 шт.

Сметана жирная — 100 г

Сыр Чеддер — 50 г

Вода — 100 мл

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль, черный молотый перец, овощная приправа

Способ приготовления: