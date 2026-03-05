Если в холодильнике остался вчерашний картофель: роскошный ужин, для которого не нужно долго стоять у плиты (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Простой способ превратить остатки картофеля в сытный обед или ужин
После ужина или праздников часто остается отварной картофель. Многие просто разогревают его на следующий день. Но из такого картофеля можно приготовить новое и очень вкусное блюдо. Например, аппетитную картофельную сковородку с копченой ветчиной, луком и нежным сливочным соусом.
Во время приготовления картофель пропитывается ароматом копченостей и сметанного соуса, а сыр делает вкус блюда еще более насыщенным. Рецептом поделились на странице schnelle_alltagsgerichte в Instagram.
Ингредиенты:
- Картофель (вареный) — 900 г
- Ветчина копченая или бекон — 75 г
- Лук — 1 шт.
- Сметана жирная — 100 г
- Сыр Чеддер — 50 г
- Вода — 100 мл
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Соль, черный молотый перец, овощная приправа
Способ приготовления:
- Разогрейте масло в глубокой сковороде. Обжарьте нарезанную мелкими кубиками ветчину.
- Добавьте к ветчине мелко нарезанный лук. Обжаривайте до прозрачности.
- Добавьте в сковороду картофель. Крупный картофель предварительно нарежьте кружочками.
- Спустя 2-3 минуты влейте в сковороду воду с овощной приправой и сметану. Аккуратно перемешайте лопаткой, стараясь не разломать кусочки картофеля. Доведите до легкого кипения.
- Когда соус начнет густеть, посыпьте все тертым Чеддером.