Если в холодильнике остался вчерашний картофель: роскошный ужин, для которого не нужно долго стоять у плиты (видео)

Наталья Граковская
Картофельная сковородка с копченой ветчиной и сыром
Картофельная сковородка с копченой ветчиной и сыром. Фото Коллаж "Телеграфа"

Простой способ превратить остатки картофеля в сытный обед или ужин

После ужина или праздников часто остается отварной картофель. Многие просто разогревают его на следующий день. Но из такого картофеля можно приготовить новое и очень вкусное блюдо. Например, аппетитную картофельную сковородку с копченой ветчиной, луком и нежным сливочным соусом.

Во время приготовления картофель пропитывается ароматом копченостей и сметанного соуса, а сыр делает вкус блюда еще более насыщенным. Рецептом поделились на странице schnelle_alltagsgerichte в Instagram.

Ингредиенты:

  • Картофель (вареный) — 900 г
  • Ветчина копченая или бекон — 75 г
  • Лук — 1 шт.
  • Сметана жирная — 100 г
  • Сыр Чеддер — 50 г
  • Вода — 100 мл
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Соль, черный молотый перец, овощная приправа

Способ приготовления:

  1. Разогрейте масло в глубокой сковороде. Обжарьте нарезанную мелкими кубиками ветчину.
  2. Добавьте к ветчине мелко нарезанный лук. Обжаривайте до прозрачности.
  3. Добавьте в сковороду картофель. Крупный картофель предварительно нарежьте кружочками.
  4. Спустя 2-3 минуты влейте в сковороду воду с овощной приправой и сметану. Аккуратно перемешайте лопаткой, стараясь не разломать кусочки картофеля. Доведите до легкого кипения.
  5. Когда соус начнет густеть, посыпьте все тертым Чеддером.
