Нежный творожный десерт без выпечки: простой рецепт из печенья, который легко повторить (видео)

Наталья Граковская
Десерт из творога и печенья
Десерт из творога и печенья. Фото Коллаж "Телеграфа"

Готовится очень легко и быстро

Если вам надоело есть творог просто с джемом, попробуйте приготовить из него очень нежный десерт без выпечки. Для этого, кроме творога, понадобится печенье и еще несколько доступных продуктов. Готовится такой десерт очень быстро: нужно лишь смешать творожную массу, выложить ее на печенье и сформировать треугольник. Самое сложное — дождаться, когда десерт стабилизируется в холодильнике.

Рецептом блюда поделилась фудблогерша inna_pro.food на своей странице в Instagram.

Как приготовить творожный десерт без выпечки

Ингредиенты:

  • Печенье "Топленое молоко" — 12 шт.
  • Творог — 300 г
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Сахарная пудра – по вкусу
  • Джем ананасовый – 3 ст. л.
  • Молоко для пропитки печенья

Вместо джема можно положить внутрь целый очищенный банан. Если нет печенья "Топленое молоко", подойдет любое сахарное печенье "К кофе" или "Шахматное".

Способ приготовления:

  1. Смешайте творог, сметану и сахарную пудру. Взбейте массу блендером до однородности.
  2. Застелите стол пищевой пленкой. Каждое печенье окуните в молоко на 1–2 секунды.
  3. Выложите печенье на пленку в три ряда (по 4 штуки в каждом). Равномерно распределите творожную массу поверх печенья. В центр среднего ряда выложите полоской ананасовый джем.
  4. Осторожно поднимите края пищевой пленки с обеих сторон так, чтобы боковые ряды печенья сошлись сверху, образуя треугольник. Плотно заверните десерт в пленку, фиксируя форму.
  5. Отправьте десерт в холодильник минимум на 3–4 часа. По желанию полейте десерт растопленным шоколадом.
