Нежный творожный десерт без выпечки: простой рецепт из печенья, который легко повторить (видео)

Готовится очень легко и быстро

Если вам надоело есть творог просто с джемом, попробуйте приготовить из него очень нежный десерт без выпечки. Для этого, кроме творога, понадобится печенье и еще несколько доступных продуктов. Готовится такой десерт очень быстро: нужно лишь смешать творожную массу, выложить ее на печенье и сформировать треугольник. Самое сложное — дождаться, когда десерт стабилизируется в холодильнике.

Рецептом блюда поделилась фудблогерша inna_pro.food на своей странице в Instagram.

Как приготовить творожный десерт без выпечки

Ингредиенты:

Печенье "Топленое молоко" — 12 шт.

Творог — 300 г

Сметана — 2 ст. л.

Сахарная пудра – по вкусу

Джем ананасовый – 3 ст. л.

Молоко для пропитки печенья

Вместо джема можно положить внутрь целый очищенный банан. Если нет печенья "Топленое молоко", подойдет любое сахарное печенье "К кофе" или "Шахматное".

Способ приготовления: