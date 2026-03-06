Нежный творожный десерт без выпечки: простой рецепт из печенья, который легко повторить (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Готовится очень легко и быстро
Если вам надоело есть творог просто с джемом, попробуйте приготовить из него очень нежный десерт без выпечки. Для этого, кроме творога, понадобится печенье и еще несколько доступных продуктов. Готовится такой десерт очень быстро: нужно лишь смешать творожную массу, выложить ее на печенье и сформировать треугольник. Самое сложное — дождаться, когда десерт стабилизируется в холодильнике.
Рецептом блюда поделилась фудблогерша inna_pro.food на своей странице в Instagram.
Как приготовить творожный десерт без выпечки
Ингредиенты:
- Печенье "Топленое молоко" — 12 шт.
- Творог — 300 г
- Сметана — 2 ст. л.
- Сахарная пудра – по вкусу
- Джем ананасовый – 3 ст. л.
- Молоко для пропитки печенья
Вместо джема можно положить внутрь целый очищенный банан. Если нет печенья "Топленое молоко", подойдет любое сахарное печенье "К кофе" или "Шахматное".
Способ приготовления:
- Смешайте творог, сметану и сахарную пудру. Взбейте массу блендером до однородности.
- Застелите стол пищевой пленкой. Каждое печенье окуните в молоко на 1–2 секунды.
- Выложите печенье на пленку в три ряда (по 4 штуки в каждом). Равномерно распределите творожную массу поверх печенья. В центр среднего ряда выложите полоской ананасовый джем.
- Осторожно поднимите края пищевой пленки с обеих сторон так, чтобы боковые ряды печенья сошлись сверху, образуя треугольник. Плотно заверните десерт в пленку, фиксируя форму.
- Отправьте десерт в холодильник минимум на 3–4 часа. По желанию полейте десерт растопленным шоколадом.