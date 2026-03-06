На магазинную и не посмотрите: домашняя ветчина из филе индейки без маринования (видео)

Необычайно вкусная закуска

Из индейки можно приготовить много блюд, в частности вкусно запечь бедро или сделать ароматные рулеты. Сегодня предлагаем вариант домашней "ветчины" из филе, который готовится без маринования и дополнительных химических добавок. Для приготовления важно выбирать свежее филе индейки без избытка жидкости и с равномерной текстурой, тогда мясо получится сочным и ароматным. Специи лучше брать свежие и качественные, а растительное масло – холодного отжима, что подчеркнет натуральный вкус мяса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить ветчину из филе индейки

Ингредиенты:

филе индейки – 1,5 кг;

соль – 1 ст.л;

паприка – 1 ч.л;

черный перец молотый – 1 ч.л;

сушеный чеснок – 2 ч.л;

мускатный орех – 1/2 ч.л;

кориандр молотый – 1/2 ч.л;

оливковое масло – 2-3 ст.л;

Способ приготовления:

Смешать все специи в отдельной миске. Натереть филе индейки специями и растительным маслом. Выложить мясо на противень или форму, застеленную пергаментом. Запекать 3 часа при 80°C в режиме конвекция без накрывания. Дать остыть, нарезать тонкими ломтиками и подавать.

Как и с чем подавать

Домашнюю "ветчину" нарезают тонкими ломтиками и подают на бутербродах с хлебом или булочками, можно дополнить свежими овощами, зеленью, соусами на основе йогурта или горчицы. Она также подойдет для праздничного стола в качестве холодной закуски или для завтрака с яйцами и салатом. Для яркого оформления можно добавить несколько веточек петрушки или укропа, посыпать горчицей зернами или семенами кунжута.