На магазинную и не посмотрите: домашняя ветчина из филе индейки без маринования (видео)
Необычайно вкусная закуска
Из индейки можно приготовить много блюд, в частности вкусно запечь бедро или сделать ароматные рулеты. Сегодня предлагаем вариант домашней "ветчины" из филе, который готовится без маринования и дополнительных химических добавок. Для приготовления важно выбирать свежее филе индейки без избытка жидкости и с равномерной текстурой, тогда мясо получится сочным и ароматным. Специи лучше брать свежие и качественные, а растительное масло – холодного отжима, что подчеркнет натуральный вкус мяса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить ветчину из филе индейки
Ингредиенты:
- филе индейки – 1,5 кг;
- соль – 1 ст.л;
- паприка – 1 ч.л;
- черный перец молотый – 1 ч.л;
- сушеный чеснок – 2 ч.л;
- мускатный орех – 1/2 ч.л;
- кориандр молотый – 1/2 ч.л;
- оливковое масло – 2-3 ст.л;
Способ приготовления:
- Смешать все специи в отдельной миске.
- Натереть филе индейки специями и растительным маслом.
- Выложить мясо на противень или форму, застеленную пергаментом.
- Запекать 3 часа при 80°C в режиме конвекция без накрывания.
- Дать остыть, нарезать тонкими ломтиками и подавать.
Как и с чем подавать
Домашнюю "ветчину" нарезают тонкими ломтиками и подают на бутербродах с хлебом или булочками, можно дополнить свежими овощами, зеленью, соусами на основе йогурта или горчицы. Она также подойдет для праздничного стола в качестве холодной закуски или для завтрака с яйцами и салатом. Для яркого оформления можно добавить несколько веточек петрушки или укропа, посыпать горчицей зернами или семенами кунжута.