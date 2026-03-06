Укр

На магазинную и не посмотрите: домашняя ветчина из филе индейки без маринования (видео)

Мария Швец
Читати українською
Ветчина из филе индейки
Ветчина из филе индейки. Фото instagram.com

Необычайно вкусная закуска

Из индейки можно приготовить много блюд, в частности вкусно запечь бедро или сделать ароматные рулеты. Сегодня предлагаем вариант домашней "ветчины" из филе, который готовится без маринования и дополнительных химических добавок. Для приготовления важно выбирать свежее филе индейки без избытка жидкости и с равномерной текстурой, тогда мясо получится сочным и ароматным. Специи лучше брать свежие и качественные, а растительное масло – холодного отжима, что подчеркнет натуральный вкус мяса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить ветчину из филе индейки

Ингредиенты:

  • филе индейки – 1,5 кг;
  • соль – 1 ст.л;
  • паприка – 1 ч.л;
  • черный перец молотый – 1 ч.л;
  • сушеный чеснок – 2 ч.л;
  • мускатный орех – 1/2 ч.л;
  • кориандр молотый – 1/2 ч.л;
  • оливковое масло – 2-3 ст.л;

Способ приготовления:

  1. Смешать все специи в отдельной миске.
  2. Натереть филе индейки специями и растительным маслом.
  3. Выложить мясо на противень или форму, застеленную пергаментом.
  4. Запекать 3 часа при 80°C в режиме конвекция без накрывания.
  5. Дать остыть, нарезать тонкими ломтиками и подавать.

Как и с чем подавать

Домашнюю "ветчину" нарезают тонкими ломтиками и подают на бутербродах с хлебом или булочками, можно дополнить свежими овощами, зеленью, соусами на основе йогурта или горчицы. Она также подойдет для праздничного стола в качестве холодной закуски или для завтрака с яйцами и салатом. Для яркого оформления можно добавить несколько веточек петрушки или укропа, посыпать горчицей зернами или семенами кунжута.

