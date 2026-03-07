Быстрая лазанья без духовки: аромат Италии за 30 минут (видео)

Лазанья – классическое итальянское блюдо, состоящее из слоев пасты, соуса, сыра и разнообразной начинки.

Она бывает классической с мясным соусом, а также существуют варианты с баклажанами, рыбой или даже овощными "вегетарианскими" версиями. Сегодня мы предлагаем упрощенный вариант — "ленивую" лазанью на сковороде, которую можно приготовить за 20-30 минут без духовки. Для наилучшего результата выбирайте качественные листы лазаньи, свежий фарш и спелые овощи, чтобы блюдо было сочным и ароматным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iren.lazun".

Как приготовить ленивую лазанью

Ингредиенты:

листья лазаньи – 150 г;

фарш говяжий или смешанный – 300–500 г;

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

перец болгарский – 1 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

томатная паста или томатный сок – 200 мл;

вода или бульон – 50 мл;

соль – 1 ч.л.;

черный молотый перец – 0,5 ч.л.;

базилик сушеный – 0,5 ч.л.;

твердый сыр или моцарелла – 100 г;

Способ приготовления:

Нарезать лук мелко и морковь натереть. Обжарить их на сковороде до золотистости. Добавить фарш и обжаривать, разбивая комочки лопаткой. Добавить нарезанный перец, чеснок, томатную пасту или сок, немного воды или бульона и специи. Протушить 5-7 минут. Выложить разломанные листья лазаньи в соус так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне 10-15 минут до готовности пасты. Посыпать сверху тертым сыром, накрыть крышкой на 1–2 минуты, чтобы сыр расплавился. Подавать горячей, при желании украсив зеленью.

Как и с чем подавать

Готовую лазанью подавайте сразу, пока она еще горячая, обильно посыпав тертым сыром. Кушанье хорошо сочетается со свежими салатами, маринованными овощами или легким соусом песто. Для праздничного стола можно выложить на широкое блюдо, украсить свежим базиликом или листьями петрушки. Это блюдо универсальное: оно подходит и для семейного обеда, и для вечеринки с друзьями, где нужно быстро накрыть стол.