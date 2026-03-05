Забудьте про жесткое мясо: как приготовить куриное филе, чтобы оно таяло во рту (видео)

Узнайте, зачем делать надрезы на мясе и как не пересушить курицу во время жарки

Куриное филе — один из самых популярных видов мяса на домашней кухне. Оно быстро готовится, хорошо сочетается с различными специями и гарнирами. Впрочем, у куриного филе есть одна особенность — если его немного передержать на сковородке, мясо может получиться сухим. Чтобы этого не произошло, можно приготовить курицу в ароматном сливочном соусе.

Рецептом поделилась кулинарная блоггерша katia_cooking. За ним филе выходит нежным и сочным.

Как приготовить куриное филе в сливочном соусе

Ингредиенты:

Куриное филе — 450 г

Сливки — 300 мл

Чери — 100 г

Сливочный сыр — 80 г

Сливочное масло — 50 г

Розмарин – 1-2 веточки

Соль, черный молотый перец, приправа для курицы, сухой чеснок — по вкусу

Зелень — по вкусу

Способ приготовления:

На курином филе сделайте глубокие диагональные надрезы сначала в одну сторону, а затем в противоположную, чтобы образовались "ромбики". Смажьте филе специями и обжарьте на сливочном масле с обеих сторон. Кладите курицу на сковородку с разогретым маслом сначала надрезанной стороной вниз. Уберите курицу, в ту же сковородку положите сливочный сыр, черри, сливки и розмарин. Прогрейте соус 2 минуты. Когда соус начнет густеть, верните филе и продолжайте жарить мясо с каждой стороны по 4-5 минут. Готовое блюдо посыпьте зеленью.

Как и с чем подавать

К куриному филе со сливочным соусом подойдет паста, картофельное пюре, рис, кускус или легкий овощной салат. Обязательно полейте блюдо остатками соуса прямо со сковородки.