Забудьте про жесткое мясо: как приготовить куриное филе, чтобы оно таяло во рту (видео)
Узнайте, зачем делать надрезы на мясе и как не пересушить курицу во время жарки
Куриное филе — один из самых популярных видов мяса на домашней кухне. Оно быстро готовится, хорошо сочетается с различными специями и гарнирами. Впрочем, у куриного филе есть одна особенность — если его немного передержать на сковородке, мясо может получиться сухим. Чтобы этого не произошло, можно приготовить курицу в ароматном сливочном соусе.
Рецептом поделилась кулинарная блоггерша katia_cooking. За ним филе выходит нежным и сочным.
Как приготовить куриное филе в сливочном соусе
Ингредиенты:
- Куриное филе — 450 г
- Сливки — 300 мл
- Чери — 100 г
- Сливочный сыр — 80 г
- Сливочное масло — 50 г
- Розмарин – 1-2 веточки
- Соль, черный молотый перец, приправа для курицы, сухой чеснок — по вкусу
- Зелень — по вкусу
Способ приготовления:
- На курином филе сделайте глубокие диагональные надрезы сначала в одну сторону, а затем в противоположную, чтобы образовались "ромбики".
- Смажьте филе специями и обжарьте на сливочном масле с обеих сторон. Кладите курицу на сковородку с разогретым маслом сначала надрезанной стороной вниз.
- Уберите курицу, в ту же сковородку положите сливочный сыр, черри, сливки и розмарин. Прогрейте соус 2 минуты.
- Когда соус начнет густеть, верните филе и продолжайте жарить мясо с каждой стороны по 4-5 минут.
- Готовое блюдо посыпьте зеленью.
Как и с чем подавать
К куриному филе со сливочным соусом подойдет паста, картофельное пюре, рис, кускус или легкий овощной салат. Обязательно полейте блюдо остатками соуса прямо со сковородки.